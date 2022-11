1 Ein Bild, das bald historischen Wert haben dürfte – am Mittwoch beschlossen die Stadträte, das Stadtjugendamt an den Landkreis abzugeben. Foto: Eich

Der beabsichtigte Übergang des Jugendamts Villingen-Schwenningen an den Schwarzwald-Baar-Kreis ist ein kommunalpolitischer Dauerbrenner. Die Argumente sind bereits ausgetauscht – und trotzdem wurde es am Mittwoch noch mal spannend: Wie würde die Debatte nun enden?















Villingen-Schwenningen - Bereits seit fünf Jahren ist es Thema, seit wenigen Wochen aber wird die Sache wieder aktiv diskutiert und seitdem ist das Zerren in Sachen Jugendamt auch wieder heftiger geworden. Anlass für neuerliche Diskussionen gaben Überlastungen, die die Mitarbeiter geltend gemacht hatten.

Für und Wider heiß diskutiert

In der vorangegangenen Sitzungsrunde wurde das Für und Wider kontrovers diskutiert. Eines der dabei vorgebrachten Argumente für den Verbleib des Jugendamtes bei der Stadt war es, dass im Oberzentrum Villingen-Schwenningen eine Vielzahl der Fälle im Landkreis passierten und dieses als größter Brennpunkt in Sachen Jugendrecht ein besonderes Augenmerk verdienen. Das stärkste Gegenargument hingegen: Die Stadtverwaltung VS, welche die Übertragung des Jugendamts selbst anstrebt, könne des immensen Berges an Anforderungen nicht mehr Herr werden und drohe so stark überlastet zu sein, dass sie die Aufgabe nicht mehr erfüllen könne und das Kindswohl damit in einzelnen Fällen gefährdet sei.

Kosten sind – trotzdem – Thema

Obgleich die Freien Wähler gefordert hatten, die Kosten des Jugendamtes aufzulisten und das die Initialzündung für die neuerliche Diskussion gegeben hatte – ausdrücklich keine Rolle spielen sollten finanzielle Aspekte. Gleichwohl wurden die enormen Kosten für die Arbeitsplätze, den Unterhaltsvorschuss und die Kindertagespflege ins Feld geführt – "3,8 Millionen Euro – Jahr für Jahr, wenn wir es behalten", informierte Personalchef Joachim Wöhrle.

Leicht gefallen ist den Stadträten der Schritt nicht – besonders eindrücklich betont hatte das am Mittwoch in einer langen Stellungnahme SPD-Stadtrat Edgar Schurr: "Wünsch-Dir-was und Hoffnungsdenken" seien zurückgestellt worden, skizzierte er das innere Ringen. Unter dem Strich aber war die Sache nach der Abstimmung klar: 23 Stadträte befürworteten die Abgabe des Stadtjugendamtes an den Landkreis, 14 stimmten dagegen.

Gremium für Jugendfragen gefordert

Wichtig bei alledem: Die Stadträte pochten auf eine klare Regelung, in welchem Ausschuss die Jugendthemen der Stadt künftig beraten werden. Die CDU und die Grünen forderten einen beschließenden Ausschuss, die SPD mindestens einen beratenden Beirat. Vorschläge, wie genau das künftig passieren kann, soll die Stadtverwaltung nun erarbeiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen.

Und wie geht es jetzt weiter? Die Stadtverwaltung wird nun die entsprechenden Anträge an das Sozialministerium stellen, um den Betriebsübergang abzuwickeln.