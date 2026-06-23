Jugendamt Schwarzwald-Baar-Kreis: Mehr Fälle gewalttätiger Männer in Familien

Ein Mann dreht durch, würgt die Partnerin und Mutter der Kinder – die Polizei wird gerufen. Ein Fall, wie er sich mehrfach im Jahr abspielt. Das Jugendamt muss einschreiten.
Überwiegend seien es Männer, die Gewalt ausübten, zu einem geringen Anteil Frauen. 1439 Kinderschutzmeldungen wegen häuslicher Gewalt oder Verwahrlosung gingen im vergangenen Jahr beim Kreisjugendamt Schwarzwald-Baar ein, im Vorjahr waren es noch 1010, alles in allem ein Anstieg um 40 Prozent und mehr Arbeit für das Betreuerteam.