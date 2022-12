2 Großmutter Marion Schmidt und Vater Nico Müller haben Michael in ihrer Mitte und sind genauso froh wie er selbst, dass er Weihnachten im Kreise der Familie erleben darf. Foto: Huber

Wie haben sie diesem Tag entgegengefiebert. Vom Heim springen sie direkt in Papas Arme. Michael feiert mit seiner Familie Weihnachten zuhause und auch Leon wird den Jahreswechsel bei seiner Familie verbringen. Die Inobhutnahmen, gegen die ihre Eltern so sehr kämpften, sind (vorerst) beendet.















Villingen-Schwenningen - Der Siebenjährige ist gleich zu erkennen. Und doch was für ein Unterschied zu dem Kind, das im Dezember in einem Villinger Café sitzt und dem brünetten Jungen, wie ihn der Vater und die Großmutter in den letzten Wochen und Monaten erlebten. Elf Monate lang war er in einem Heim im Schwarzwald-Baar-Kreis untergebracht.