1 Auf die Gewinner warten Pokale und Medaillen. Foto: Markus Knupfer

Ein großes Jugend-Volleyballturnier findet am Wochenende in Haslach statt.









Der Volleyballclub Haslach ist am kommenden Wochenende Ausrichter eines der größten Jugendturniere in Südbaden. Zum zehnten Mal veranstaltet der Verein „Volleyball for Teens“ den Wettkampf. Zwei Tage lang wird in der Eichenbach-Sporthalle sowie in der Jahnhalle gepritscht, gebaggert und geschmettert. Gespielt wird in den Altersklassen U13, U14 und U16 bei Jungs und Mädchen.