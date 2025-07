1 Julia Merz – hier beim Pressegespräch zu Mini-Schramberg Anfang Juli – übernimmt die Leitung des Juks hoch drei. (Archivfoto) Foto: Wegner Die vakante Leitungsstelle im Jugend- und Kinderbüro Schramberg wird zum 1. November neu besetzt.







Gleich zwei Stellen hatte der Verwaltungsauschuss in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag zu besetzen: die Leitungsstelle Juks hoch drei und die neu geschaffene Stelle im Familienzentrum in der Kindertagesstätte Don Bosco. Darüber berichtet die Stadt Schramberg in einer Pressemitteilung.