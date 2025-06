Zum dritten Mal in Folge erzielte eine Auswahl der Grundschule Schönmünzach beim Kreisausscheid „Jugend trainiert für Olympia“ im Schwimmen die beste Gesamtzeit und darf sich Kreismeister nennen. Darüber informiert die Schule in einer Mitteilung.

Die erste Mannschaft des neu formierten Mixed-Teams „Black Marlins Schönmünzach“ setzte sich in einem spannenden Wettkampf hauchdünn vor dem zweitplatzierten Team der Forchenkopfschule Wittlensweiler durch. Dritter unter neun teilnehmenden Mannschaften wurde Team eins der Grundschule Loßburg, die zweite Mannschaft der „Black Marlins“ belegte den fünften Platz.

Schwimmlehrer Matthias Lindenkreuz zeigte sich von der Leistung der Mädchen und Jungen begeistert, die allesamt Bestzeiten schwammen, die sie im Training zuvor nicht annähernd erreicht hatten.

Dies war laut der Mitteilung auch notwendig, um der starken Mannschaft aus Wittlensweiler Paroli zu bieten. Nur 2,4 Sekunden lag man nach den acht gewerteten Einzelrennen im Brust-, Rücken- und Freistil vor der abschließenden 6x25-Meter-Staffel vorne.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Lange gab es im Finale ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch nach der fünften Bahn war der Vorsprung aufgebraucht, und die „Black Marlins“ lagen drei Meter zurück. Mannschaftskapitänin und Schlussschwimmerin Ronja Frey schwamm die Lücke aber fast komplett wieder zu und rettete einen Vorsprung von einer Sekunde ins Ziel, so die Schule. Damit qualifizierte sich Schönmünzach – ebenfalls zum dritten Mal in Folge – für das Regierungsbezirksfinale in Karlsruhe.