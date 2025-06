Jugend trainiert für Olympia: Grundschule Empfingen siegt beim Tennis-Kreisfinale in Baiersbronn

Beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia Tennis“ in Baiersbronn sichert sich Empfingen den dritten Titel in Folge. Nordstetten wurde Zweiter, Dettingen holt Platz drei.

Bei den Kreismeisterschaften im Kleinfeldtennis des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ standen sich auf der Tennisanlage des TC Baiersbronn Schüler der dritten und vierten Grundschulklassen aus dem Landkreis Freudenstadt gegenüber. Wie schon in den letzten Jahren wurde die Veranstaltung im Freien ausgespielt, wobei der TC Baiersbronn wiederum seine wunderschön gelegene Tennisanlage zur Verfügung gestellt hatte.

In diesem Jahr standen sich in dem Wettbewerb insgesamt zehn Mannschaften der dritten und vierten Klassen aus sieben Grundschulen (GS) des Landkreises Freudenstadt gegenüber. „Die Meldungen der teilnehmenden Schulen zeigten wieder einmal auf, in welchen Tennisvereinen des Landkreises Freudenstadt gute Jugendarbeit geleistet wird“, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Enge Begegnungen

Für die Finalrunde der besten vier Mannschaften qualifizierten sich die erste und zweite Mannschaft der Grundschule aus Empfingen, sowie die Grundschulmannschaften aus Nordstetten und Dettingen. Im Spiel um den dritten Platz standen sich die zweite Mannschaft der GS Empfingen und die erste Mannschaft der GS Dettingen gegenüber. Bei einem ausgeglichenen Spielstand von 2:2 Punkten musste in dieser Partie die einzelnen gewonnenen Spielpunkte entscheiden, wobei die GS Dettingen hierbei die Nase vorne hatte.

Die Finale zwischen Empfingen I und Nordstetten I war im Großen und Ganzen eine ebenbürtige Angelegenheit. Durch die knappen Siege auf den ersten drei Rangpositionen konnten die Empfinger am Ende das Finalspiel mit 3:1 für sich entscheiden. Die GS Empfingen kam somit in den Besitz des Wanderpokals, den sie das dritte Mal in Folge gewinnen konnten.

Landesfinale in Leimen

Die Siegerehrung nahm Turnierleiter Günter Braun zusammen mit dem offiziellen Vertreter des WTB, Chris Efler, vor, dabei konnten sie den ersten und zweiten Siegern des Kreisfinals mitteilen, dass sie den Kreis Freudenstadt beim Oberschulamtsfinale für Kleinfeldtennis im Tennis-Landesleistungszentrum des Badischen Tennis-Bundes in Leimen vertreten dürfen. Dieses findet am 26. Juni statt.