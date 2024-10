Das Gymnasium Balingen war im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ beim Landesfinale in Mannheim vertreten und schlug sich ordentlich.

Zum Ende des vergangenen Schuljahrs startete das Gymnasium Balingen traditionell mit einer Leichtathletik-Mannschaft im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.

Mit einem starken Ergebnis von 6545 Punkten holten sich die Mädchen souverän den Sieg im Kreisfinale in Weingarten und qualifizierten sich somit im Wettkampf II mit der fünftbesten Vorleistung für die Teilnahme am Landesfinale in Mannheim.

Im Landesfinale treten die vier siegreichen Teams aus den jeweiligen Regierungsbezirken sowie die weiteren sechs punktbesten Mannschaften aus Baden-Württemberg gegeneinander an. Durch zahlreiche Verletzungen im Vorfeld der Veranstaltung musste die Mannschaft gegenüber dem Kreisfinale auf vielen Positionen verändert werden.

Wettkampf startet mit Speerwurf

Das Landesfinale begann traditionell mit dem Einmarsch der qualifizierten Mannschaften. Nach einer kurzen Begrüßung der Teams startete der Wettkampf für die Balinger Mädchen mit dem Speerwurf.

Jule Trickel und Carina Haug sorgten mit ihren Würfen für einen sehr guten Start in den Wettkampf. Mit einer Weite von 41,32 Meter landete Jule sogar den weitesten Wurf im Wettbewerb.

Im anschließenden 800-Meter-Lauf liefen Indira Strobel (2:39,42 s) und Katharina Schäfer (2:43,17 s) jeweils ein starkes Rennen. In der Zwischenwertung lag das Team sogar auf Platz drei.

Im Weitsprung kam Katharina Froneck auf eine Weite von 4,83 Meter, Katharina Schäfer sprang 4,31 Meter. Im Hochsprung übersprang Indira Strobel 1,45 Meter und Carina Haug 1,35 Meter.

Jule Trickel holt Tagessieg im Kugelstoßen

Auch im Kugelstoßen ging der Tagessieg mit hervorragenden 12,10 Meter wieder an Jule Trickel. Livia Tröger steigerte sich gegenüber dem Kreisfinale um 1,48 Meter auf gute 8,68 Meter.

Für die 100-Meter-Strecke benötigte Katharina Froneck 13,55 Sekunden. Milla Koch war nach 13,69 Sekunden im Ziel. Dies brachte weitere wichtige Zähler für die Gesamtwertung.

In der abschließenden 4x100-Meter-Staffel liefen die Balingerinnen in der Besetzung Froneck-Trickel-Koch-Strobel in einer Zeit von 51,76 Sekunden als Dritte über die Ziellinie.

Landessieg ging an OHG Ludwigsburg

Insgesamt konnten sich die Mädchen gegenüber dem Kreisfinale in allen Disziplinen um insgesamt 350 Punkte steigern. 6895 Punkte bedeuteten am Ende einen vierten Platz für das dezimierte Team.

Der Landessieg ging mit einer Punktzahl von 7244 Punkten an die Mädchen vom OHG Ludwigsburg. Sie vertreten somit das Land Baden-Württemberg beim Bundesfinale in Berlin.