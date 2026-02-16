Jugend steht im Fokus: So soll Jugendarbeit im Kreis Lörrach bekannter werden

Mit einer Strategie für mehr Beteiligung stellte die Spitze des Kreisjugendreferats im Jugendhilfeausschuss des Kreistags ihre Schwerpunkte für das kommende Jahr vor.
Die beiden Leiterinnen des Kreisjugendreferats, Gisela Schleidt und ihre Vertreterin Sarah Fräulin, haben im Jugendhilfeausschuss des Kreistags ihre Jahresplanung vorgestellt. Um die Jugendarbeit des Referats bekannter zu machen, wollen sie auf zielgruppenspezifische Angebote wie die Jugend-App setzen und verstärkt an die Öffentlichkeit gehen. Die Fachstelle der Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis sieht sich als Interessensvertretung junger Menschen und arbeitet mit Verantwortlichen in Gemeinden, Gremien, Vereinen, Institutionen sowie mit den Jugendlichen und ihren Familien zusammen.