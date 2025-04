Vom 2. bis 6. April fand der Landeswettbewerb im Nordschwarzwald statt, mit Wertungsspielen in Calw, Nagold, Wildberg und Renningen.

Elf Schülerinnen und Schüler der Musikakademie VS hatten sich im Februar beim Regionalwettbewerb Schwarzwald-Baar-Heuberg für eine Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert und konnten erneut zeigen, zu welchen musikalischen Leistungen sie fähig sind, berichtet stolz Matthias Schürmann, Leiter der Musikakademie VS. Über Einzelheiten informiert die Musikakademie in einer Pressemitteilung.

Jeweils einen dritten Preis gewannen Anton Laub auf dem Violoncello (Klasse Andrea Fröhlich-Sum) mit 19 Punkten in Altersgruppe II und Natalie Sofokleous auf der Violine (Klasse Hannes Wagner) mit 17 Punkten in Altersgruppe III.

Sechs zweite Preise gingen an Paulina Laub in der Solo-Kategorie Pop-Gesang (Klasse Jelena Mirkov) mit 21 Punkten in Altersgruppe IV, Karina Varga in der Solo-Kategorie Violoncello (Klasse Andrea Fröhlich-Sum) mit 21 Punkten in Altersgruppe II, Alisa Orel in der Solo-Kategorie Violine (Klasse Theresa Lechner) mit 22 Punkten in Altersgruppe II, Miriam Schlüter in der Solo-Kategorie Percussion (Klasse Frank Neu) mit 22 Punkten in Altersgruppe III, Markus Blenkle in der Solo-Kategorie Kontrabass (Klasse Zenon Kazimierz-Strittmatter) mit 22 Punkten in Altersgruppe V sowie an das Duo Sara Bartmann (Horn, Klasse Takako Yamanoi-Kiehne) und Lilly Seeger (Klavier, Klasse Noemi Lokodi-Dobmeier, Musikschule Tuttlingen) in der Ensemble-Kategorie „Klavier und ein Blechblasinstrument“ mit 22 Punkten in Altersgruppe III.

Die ersten Preisträgerinnen und Preisträger des Landeswettbewerbs erhalten bei herausragenden Leistungen eine Nominierung zum Bundeswettbewerb, der vom 5. bis 11. Juni in Wuppertal ausgetragen wird. Aus diesen Nominierten werden dann durch das Projektteam des Bundeswettbewerbs diejenigen ausgewählt, die sich dem Bundeswettbewerb stellen dürfen.

Zwei Sängerinnen der Musikakademie hoffen nun nach hervorragenden Auftritten beim Landeswettbewerb auf eine Einladung nach Wuppertal: Natalie Sofokleous (Klasse Oksana Poliarush/Deoksuk Jeon-Raber) erhielt 24 Punkte und einen ersten Preis mit Nominierung zum Bundeswettbewerb.

Elisa Peixoto (Klasse Stephan D. Weisser) erreichte, begleitet von ihrem Bruder Luis Peixoto (Gitarre), mit 25 Punkten die höchste mögliche Punktzahl und einen ersten Preis mit Nominierung zum Bundeswettbewerb.

Die Musikakademie hebt in der Pressemitteilung die Unterstützung der Eltern und Familien hervor sowie der Begleiter Alexandru Szabó, Rares Popsa und Roman Laub und der Lehrkräfte, „deren exzellenter Unterricht und intensives Coaching die jungen Talente zu diesen hervorragenden Erfolgen angespornt haben“.