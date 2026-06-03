Jugend musiziert: Wolfacher Geschwister-Trio spielt vorne mit

Felia, David und Anne Sum errangen einen Ersten Bundespreis und wussten die Jury mit einer herausragenden Gesamtleistung zu überzeugen.
Als gute Klarinettisten sind die Geschwister Felia, David und Anne Sum längst bekannt. Doch mit dem Erfolg, den sie jetzt in Regensburg beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ einheimsten, zählen die Nachwuchstalente der Stadtkapelle mit Brief und Siegel ganz offiziell zu den besten Jungmusikern Deutschlands: Mit der Höchstpunktzahl sicherte sich das Trio einen Ersten Bundespreis.