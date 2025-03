Gute Leistungen zeigten Schüler der Jugendmusikschule Baiersbronn beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Darüber informiert die Jugendmusikschule in einer Mitteilung.

Im Frühjahr finden die Regionalwettbewerbe von „Jugend Musiziert“ statt, ein bundesweiter Wettbewerb des Verbands deutscher Musikschulen und des Tonkünstlerverbands. Beim Regionalwettbewerb in Pforzheim stellten sich an zwei Tagen viele Schüler der Musikschulen aus der Region in Solo-, Duo- oder Ensemblebeiträgen dem Urteil der Jury.

Von der Jugendmusikschule Baiersbronn nahmen Yumi Wolf und Julia Reger aus der Violinenklasse von Susanne Kiss in der Solo-Wertung teil. Sie wurden von Kevin Dilper, einem ehemaligen Schüler der Jugendmusikschule, am Klavier begleitet. Für ihre hervorragenden Leistungen wurden sie mit einem zweiten Preis ausgezeichnet.

Fritz Kloke Foto: Oliver Herberger

Ebenfalls in der Solo-Wertung stellte sich Fritz Kloke aus der Schlagzeugklasse von Oliver Herberger der Jury. Er bekam einen ersten Preis.