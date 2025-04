Jugend musiziert in Wildberg: Junge Musiker zeigen ihr Können als Violinisten und Pianisten

Jugend musiziert in Wildberg

1 Die 11-jährige Clara Schieber aus Heidelberg kam eigens nach Wildberg zum Landeswettbewerb von „Jugend musiziert.“ Ihre Eltern begleiteten sie auf der Reise, ebenso ihr Bruder. Mit sechs Jahren begann sie mit Klavierunterricht und beherrscht heute beide Instrumente. Foto:

Junge musikalische Talente, die beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert geglänzt haben, trafen sich beim Landeswettbewerb bis zum Sonntag in Wildberg, Calw und Nagold im Nordschwarzwald. Wir haben einige der jungen Talente beim Wettbewerb getroffen.









Vergangene Woche und auch das Wochenende war Wettbewerbswoche – aufgeregte kleine Musiker zeigten auch in der Musikschule Wildberg ihr Können. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag etwa musizierten junge Violinisten der Altersgruppe II in der Musikschule – darunter auch die elfjährige Clara Schieber, die bereits im Alter von acht Jahren mit dem Violinenspiel begann. Bereits mit sechs Jahren konnte sie Klavierunterricht nehmen und beherrscht heute beide Instrumente. Ihre Mutter erzählt, dass Clara singen konnte, bevor sie sprach.