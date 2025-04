Am 2. April startet der Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Neben Renningen, Calw und Wildberg, ist auch Nagold einer der Wettbewerbsorte. Dort gibt es ein breites Spektrum an Vorspielen, die allesamt öffentlich sind.

Von mehr als 400 Stunden Musik gehen die Organisatoren des Landeswettbewerbs aus. Und von fast 1300 Teilnehmern.

Ein beachtlicher Teil davon wird in Nagold live zu erleben sein. Dabei handelt es sich allesamt um junge Musiker und Musikerinnen, die sich dank der hohen Qualität ihrer Beiträge, in 23 Regionalwettbewerben mit ersten Preisen und einer Weiterleitung zur Landesebene durchgesetzt haben. Es sind also schon sehr begabte junge Menschen, die da vom 2. bis 6. April zu ihren Instrumenten greifen oder ihre Stimmen erklingen lassen.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Musikschule Nagold Tolle Ergebnisse beim Landeswettbewerb Gleich drei junge Nagolder Musikschüler waren beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ erfolgreich.

In Nagold gibt es sechs Wertungsorte, wo das besondere Flair eines Landeswettbewerbs von Jugend musiziert auch von Zuhörern genossen werden kann. Denn alle Jury-Vorspiele sind öffentlich und natürlich kostenfrei. Zwischen den einzelnen Vorspielen können die Auftrittsräume betreten oder auch wieder verlassen werden.

Pop-Gesang in der Seminarturnhalle

In der Alten Seminarturnhalle gibt es am Mittwoch, Donnerstag und Freitag die Wertungen für Pop-Gesang. Die Altersgruppe III macht den Anfang ab 10.20 Uhr am Mittwoch, von 16.20 bis 19.20 Uhr folgt die Altersgruppe VII – also die ältesten Teilnehmer. Am Donnerstag ist die AG V dran (9.30 bis 17.20) und am Freitag, 4. April, singen die Teilnehmer der AG VI von 9.30 bis 19 Uhr.

Unsere Empfehlung für Sie Nagolder Musikschule Magische und berührende Momente geschaffen Die Sängerinnen die AWA Villa der Musik punkten beim 62. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“.

Im Kubus herrscht an allen fünf Wertungstagen Hochbetrieb. Das beginnt am Mittwoch um 16 Uhr mit der Wertung Duo Holz in der AG IV. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag gibt es weiterer Duo Holz-Wertungen in verschiedenen Altersgruppen. Am 5. und 6. April erklingen im Kubus die Wertungen der Gesangs-Duos - Samstag von 9.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11.10 bis 16.10 Uhr. Zwischendrin sind auch mehrere Wertungen von Vokalensembles vorgesehen.

Zupf-Ensembles und Gitarren-Duos

In der Friedenskirche spielen am Donnerstag von 9.30 bis 19.30 Uhr und am Freitag ab 9.30 bis 16.50 Uhr Zupf-Ensembles und Gitarren-Duos. Dann gibt es noch die Wertungen von Alter Musik und in Orgelimprovisation, die am Freitag, 4. April zwischen 9.30 und 18.20 Uhr in der Nagolder Stadtkirche zu erleben sind.

Im Musiksaal der Lembergschule stehen ab Freitag, 14 Uhr bis Sonntag, 17.45 Uhr Violine-Vorspiele der Altersgruppe III an. Und im Nagolder OHG 2 wird „Duo Holz“ gewertet, am Freitag von 14.20 bis 18.10 Uhr, Samstag von 9.30 bis 17.10 Uhr und am Sonntag von 9.50 bis 11.40 Uhr. Dabei handelt es sich an allen drei Tagen nur um Duos der jüngsten Teilnehmergruppe AG II.