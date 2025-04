1 Rundum gelungen war der Auftritt beim Preisträgerkonzert vor 400 Zuhören Foto: Schule

Die Kepler-Big Band hat beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ den zweiten Platz belegt.









Link kopiert



Der Wettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet, ist eine wichtige Plattform für junge talentierte Musiker. So habe sich die Band mit dem nunmehr sechsten Preis bei „Jugend jazzt“ seit 2008 in der jungen Jazzszene einen Namen gemacht und sei beim Preisträgerkonzert der Badischen Versicherungen (BGV) gebührend gefeiert worden, heißt in in einer Mitteilung.