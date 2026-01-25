Jugend in Efringen-Kirchen: Die Jugendlichen der Reblandgemeinde haben vielfältige Wünsche

Was gefällt den Jugendlichen in Efringen-Kirchen und was missfällt Ihnen? In einer repräsentativen und anonymen Online-Befragung wollte die Gemeinde wissen, was junge Leute bewegt.
576 Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren mit dem Hauptwohnsitz in Efringen-Kirchen oder einem seiner Ortsteile wurden gebeten, sich an der Befragung zu beteiligen. 130 Jugendliche machten mit, was einem Rücklauf von 22,5 Prozent entspricht. 75 Teilnehmer waren zwischen zehn und 13 Jahren alt, 55 zwischen 14 und 16 Jahren. Die meisten Teilnehmer (59) wohnen im Zentralort Efringen-Kirchen, gefolgt von Egringen (20) und Istein (17). Aus Wintersweiler beteiligte sich dagegen nur ein Jugendlicher an der Online-Befragung.