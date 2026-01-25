Jugend in Efringen-Kirchen: Die Jugendlichen der Reblandgemeinde haben vielfältige Wünsche

Was gefällt den Jugendlichen in Efringen-Kirchen und was missfällt Ihnen? In einer repräsentativen und anonymen Online-Befragung wollte die Gemeinde wissen, was junge Leute bewegt.

576 Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren mit dem Hauptwohnsitz in Efringen-Kirchen oder einem seiner Ortsteile wurden gebeten, sich an der Befragung zu beteiligen. 130 Jugendliche machten mit, was einem Rücklauf von 22,5 Prozent entspricht. 75 Teilnehmer waren zwischen zehn und 13 Jahren alt, 55 zwischen 14 und 16 Jahren. Die meisten Teilnehmer (59) wohnen im Zentralort Efringen-Kirchen, gefolgt von Egringen (20) und Istein (17). Aus Wintersweiler beteiligte sich dagegen nur ein Jugendlicher an der Online-Befragung.

Ein beliebter Aufenthaltsort für Jugendliche sind auch die Isteiner Schwellen. Foto: Siegfried Feuchter Der Großteil der jungen Menschen fühlt sich in der Reblandgemeinde wohl. Denn 107 Teilnehmer beantworteten die Frage „Wie gefällt Dir Efringen-Kirchen aktuell“ mit „sehr gut“ und „eher gut“. Nur 22 antworteten mit „eher weniger gut“ und einer mit „überhaupt nicht“. Besonders gut finden Jugendliche das große Sportangebot, das Vereinsleben, die Spielmöglichkeiten und das Jugendzentrum. Auch die Nähe zum Rhein, die Landschaft mit viel Grün sowie die Ruhe werden als positiv beurteilt. Ebenso werden die Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr und die „gute Zuganbindung“ hervorgehoben. Die Gemeinschaft zwischen Jung und Alt sowie die Freundlichkeit der Menschen und die zahlreichen Feste werden als „besonders gut“ bewertet.

Was junge Leute stört

Umgekehrt gibt es einige Punkte, an denen sich die Jugendlichen stören. Dazu gehören zum Beispiel die „schlechten Busverbindungen“ und „schlechten Radwegeverbindungen“ zwischen den einzelnen Ortsteilen innerhalb der Gemeinde sowie die verspäteten Busse. Die mangelnde Aufenthaltsqualität am Rathausplatz und Bahnhof, die zu geringen Sitzmöglichkeiten an schönen Orten und die zu geringe Zahl an Mülleimern an öffentlichen Plätzen sowie die Pflege und Zugänglichkeit der Fußballplätze werden als störend empfunden. Und beim Bereich Soziales und Gesellschaftliches werden unter anderem rauchende Jugendliche, Angsträume, die unter der Woche geschlossenen Kirchen oder der Umgang zwischen Gemeinde und Vereinen als negativ angesehen.

Beliebte Orte

Ebenfalls stören sich junge Menschen daran, dass es ihrer Meinung nach zu wenig Freizeitangebote wie zum Beispiel Eisdiele, Schwimmbad, Kino, Skatepark oder Fahrradtrails und auch Einkaufsmöglichkeiten in der Gemeinde gibt. Auf der Wunschliste der Jugendlichen stehen zudem öffentliche Trinkbrunnen, ein altersgerechter Spielplatz und eine Leinenpflicht für Hunde.

Zahlreiche Lieblingsplätze

Es sind viele Orte innerhalb der Gemeinde, an denen sich Jugendliche gerne aufhalten, wie sie in der Jugendbefragung kundtun. Dazu gehören beispielsweise der Rhein, die Isteiner Schwellen, der Aussichtspunkt am Schützenhaus, die Brunnen als beliebte Treffpunkte, das Jugendzentrum und der Bahnhofsbereich wie auch der Festplatz, die Kirche als „heiliger und schöner Ort“, die Bibliothek und Mediathek oder der Sport- und Fußballplatz sowie die Spielplätze.

Infoquellen für Jugendliche

Die wichtigste Informationsquelle für Jugendliche ist das Elternhaus. Das erklärten 116 Teilnehmer, während 36 Jugendliche die Zeitungen und das Mitteilungsblatt sowie 24 Social Media nannten.

Mehr Freizeitangebote

Groß ist die Wunschliste der jungen Leute, wenn es um die Aktivitäten in der Gemeinde geht. Mehr Veranstaltungen wie Feste, Partys oder Disco und Kino in der Turnhalle werden ebenso gewünscht wie mehr Freizeitangebote und Jugendtreffs, gut ausgestattete Spielplätze, Plätze zum Verweilen und Kioske in den Ortsteilen. Auch öffentlich zugängliche Turnhallen und geöffnete Sportplätze werden nachgefragt, ebenso Fahrrad-Trails und ein Skatepark oder ein Baseballplatz und Kletterpark.

Das Sportangebot in der Gemeinde Efringen-Kirchen schätzen die Jugendlichen zwar, wünschen sich aber zusätzliche Sportarten, verbesserte und durchgängig geöffnete Anlagen. Foto: Siegfried Feuchter

Weitere Wünsche der Jugendlichen sind unter anderem Sportangebote für Tischtennis, Tennis, (Beach-)Volleyball. Bowling und Minigolf. Im Zusammenhang mit der Mobilität vermissen die jungen Leute attraktivere Busverbindungen, mehr überdachte Haltestellen und einen verstärkten Ausbau der Fahrradwege.

Mehr Engagement für Vereine gefordert

Als weitere „wichtige Themen für die Zukunft“ führten die Teilnehmer beispielsweise den Erhalt der Natur, ein „besseres Klima in der Gemeindepolitik“, ein stärkeres Engagement der Gemeinde für die Vereine und die Einrichtung eines Jugendparlamentes sowie ein WhatsApp-Kanal mit jugendgerechten Informationen an.