Jugend in Bitz: Es geht um die Interessen der jungen Menschen

Ein Grundpfeiler der Demokratie sei die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Besonders wichtig sei dabei die Beteiligung junger Menschen, waren sich die Bitzer Gemeinderäte einig. Ihre Entscheidung folgte denn einem Anliegen von Bürgermeisterin Raphaela Gonser, die bei ihrer Kandidatur für das Amt als Bitzer Bürgermeisterin im Februar 2024 mehr Angebote für junge Menschen in ihren Fokus gerückt hatte. Gonser möchte wissen, was die junge Generation bewegt, möchte mit ihr gezielt über ihre Ideen und Vorstellungen sprechen und sucht jetzt den direkten Dialog.

Junge Menschen wollten gehört und gesehen werden. Die zentrale Frage dabei sei: Wie ließen sich Kinder und Jugendliche an kommunalen Themen heranführen. Und zwar so, dass ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen nicht nur gehört, sondern auch berücksichtigt würden. Denn nur so fänden sie ihren Platz in der Gemeinde, identifizierten sich mit ihrem Wohnort und gestalteten verantwortungsbewusst die Zukunft selbst mit.

Dem Gemeinderat käme dabei eine Schlüsselfunktion zu. Die Bitzer Räte folgten geschlossen dem Vorschlag der Verwaltung, im Frühjahr 2026 das Jugendhearing zu veranstalten.

Anliegen und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht

Ein Jugendhearing ist ein Beteiligungsformat, bei dem Jugendliche gezielt eingeladen werden, ihre Themen, Anliegen und Verbesserungsvorschläge für die Gemeinde einzubringen. Als Einstieg sollen Kinder und Jugendliche ab den weiterführenden Schulen bis zum Abschluss einer Berufsausbildung angesprochen werden. Die Veranstaltung wird moderiert und methodisch so gestaltet, dass alle Jugendlichen unabhängig von Vorwissen oder Erfahrung aktiv mitwirken können. Dabei sollen die Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, ihre Themen und Interessen einzubringen – etwa zu den Bereichen Freizeitgestaltung, öffentlicher Nahverkehr, Digitalisierung, Umwelt- und Klimaschutz sowie jugendgerechte Treffpunkte in der Gemeinde. Darüber hinaus soll erfragt werden, wie sich Jugendliche künftig in kommunale Prozesse einbringen möchten – etwa durch ein dauerhaftes Beteiligungsgremium, ein Jugendforum oder digitale Beteiligungsformate.

Ergebnisse sollen in Entscheidungsprozesse fließen

Die Ergebnisse des Hearings dokumentiert die Verwaltung und bringt sie dem Gemeinderat zur Kenntnis. Anschließend werden sie öffentlich gemacht und den Jugendlichen rückgemeldet. So soll sichergestellt werden, dass die Beteiligung nicht folgenlos bleibt, sondern konkret in Entscheidungsprozesse einfließt, oder dass nachvollziehbar kommuniziert wird, warum bestimmte Vorschläge nicht umsetzbar sind.

Einig waren sich alle im Gemeinderat darüber, dass mehr Engagement junger Menschen möglich ist, wenn sie sich ernst genommen fühlen. Bitz sei dabei auf dem richtigen Weg.