Jugend in Bitz: Es geht um die Interessen der jungen Menschen

Der Gemeinderat Bitz stimmte einem Jugendhearing zur Beteiligung von Jugendlichen am kommunalen Geschehen zu.
Ein Grundpfeiler der Demokratie sei die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Besonders wichtig sei dabei die Beteiligung junger Menschen, waren sich die Bitzer Gemeinderäte einig. Ihre Entscheidung folgte denn einem Anliegen von Bürgermeisterin Raphaela Gonser, die bei ihrer Kandidatur für das Amt als Bitzer Bürgermeisterin im Februar 2024 mehr Angebote für junge Menschen in ihren Fokus gerückt hatte. Gonser möchte wissen, was die junge Generation bewegt, möchte mit ihr gezielt über ihre Ideen und Vorstellungen sprechen und sucht jetzt den direkten Dialog.