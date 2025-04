Jugend im Kinzigtal: 42 Bildungspartner stellen sich in Haslach vor

1 Das Interesse an den Ausbildungsmöglichkeiten heimischer Firmen war am Mittwoch im Haslacher Bildungszentrum groß. Foto: Heppner/Picasa

Bildungspartner präsentierten sich an Messeständen und boten nachmittags Workshops für die Schüler.









Link kopiert



An der Ausbildungsmesse des Heinrich-Hansjabob-Bildungszentrums beteiligten sich 42 Bildungspartner aus der gesamten Region. Die Idee und die erste Hausmesse im Bildungszentrum ging 1999 von Lehrer Thomas Moser aus, der bei den Schülern auch heute noch beliebter Technik- und Sportlehrer ist. Immer wieder gab es Neuerungen und Erweiterungen im Ablauf der Messe. Moser sieht darin die Korrektheit des eingeschlagenen Wegs in der Verbindung zwischen Schule, Gewerbe und Industrie. Verschiedene Schulen hätten sich in den vergangenen Jahren am Konzept orientiert, das er heute „als beispielgebend für andere Schulen“ bestätigt sieht. Zu den Bildungspartnern gehörten Firmen und Handwerksbetriebe sowie Dienstleistungsunternehmen wie das Arbeitsamt, Banken, Kaufmännische Schulen Hausach, Krankenkassen, Lebenshilfe, Caritas und die Bundespolizei. Sie stellten ihre Ausbildungsmöglichkeiten Schülern der Klassenstufen sieben bis neun vor. Nachmittags fanden für die Klassenstufen acht und neun zusätzlich Workshops statt, bei denen die Schüler die Tätigkeiten in den Berufen unter fachlicher Begleitung praktisch erproben konnten, vor allem in den Berufsbereichen Holz und Metall. Ausbildungsleiter Simon Kammerer (Armbruster-Medizintechnik, Steinach) freute sich besonders, dass drei Auszubildende des Unternehmens, die Schüler im Bildungszentrum waren, ihre im Beruf gesammelten Erfahrungen an Schüler weitergaben. Die Lehrkräfte Felix Göpper und Alicia Morgenthaler, bei denen die Verantwortung der Vorbereitung der Messe und den Workshops lag, zogen eine positive Bilanz. Nach ersten Berührungsängsten bei manchen Schülern zeigten sie dann viel Interesse.