Jugend-Handball: Bittere Niederlagen für JSG-Teams

A-JUGEND BUNDESLIGA HLZ Friesenheim-Hochdorf – JSG Balingen-Weilstetten 43:40 (22:21). Eine bittere Niederlage setzte es für die A-Jugend der JSG beim bis dato noch punktlosen Schlusslicht. Die Schützlinge von JSG-Coach Fabian Mayer zeigten sich dabei offensiv zwar in Torlaune, offenbarten aber in der Abwehr immer wieder Schwächen. Dies nutzten vor allem Frederik Zepp und Lenny de Hooge, die mit 9 und 10 Toren die besten Werfer des HLZ waren. Bei den Gästen ragte mit Kalle Gaugisch, der 12 Mal einnetzte, heraus.

Ausgeglichene erste Halbzeit So erlebten die Zuschauer in Ludwigshafen eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der es keiner der beiden Mannschaften gelang, sich entscheidend abzusetzen. So ging es mit einer knappen 22:21-Führung der Gastgeber in die Pause.

JSG verschläft Start in Durchgang zwei

Den Start in die zweite Halbzeit verschlief die JSG: Friesenheim-Hochdorf gelang es, sich auf 25:21 (32.) und 27:22 (33.) abzusetzen. Die Gastgeber drückten weiter aufs Gaspedal, bauten den Vorsprung auf 31:24 (38.) aus. Die JSG gab sich aber noch nicht geschlagen und kam durch das 32:34 (47.) von Friedrich Henselek wieder in Schlagdistanz. Dann legten die Gastgeber eine Schippe drauf und zogen auf 39:34 (53.) weg. Lenn Strobel brachte die JSG auf 39:41 (58.) heran, doch zu mehr reichte es nicht. JSG Balingen-Weilstetten: Böhler, Bessel; Henselek (5), Gaugisch (12/4), Bee (3), Ecker (2), Hermann (4), Nyesö (5), Dupé, Strobel (6), Ja. Kromer (1), Dinger (1), Kischko, Ju. Kromer. B-JUGEND BUNDESLIGA Rhein-Neckar Löwen – JSG Balingen/Weilstetten 39:33 (18:17). Trotz einer beachtlichen Ausbeute von 33 „Buden“ musste sich die B-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten den Rhein-Neckar Löwen geschlagen geben – auch weil nur vier der neun gegebenen Siebenmetern verwandelt wurden.

Gäste legen nach Fehlstart zu

Nach einem 0:4-Fehlstart kam die JSG nach und nach immer besser in Schwung und glich bis zur zehnten Minute zum 5:5 aus. Nach 18 Minuten wurde sogar mit 11:9 geführt; bis zur Pause war es ein Spiel zweiter gleichwertiger Mannschaften, so dass es folgerichtig mit nur einem knappen 18:17-Vorsprung für die Löwen in die Kabinen ging.

Löwen starten furios in die zweite Hälfte

Zu Beginn des zweiten Durchgangs legten die Gastgeber furios los und lagen nach 35 Minuten mit 25:19 in Front. Auf mehr als bis auf fünf Treffer Unterschied kam die JSG in der Folge nicht mehr heran. Zwischendurch sah es nach dem 26:35 und 38:29 sogar nach einer zweistelligen Niederlage aus, jedoch gehörte die Endphase der JSG, die noch Ergebniskosmetik betrieb. JSG Balingen-Weilstetten: Fischer, Müller, Schmid, Marsall, Strobel (5/1), Kohl, Häberlen (2), Haug (1), Fischer, Kromer (10/3), K. Parlak (3), N. Parlak (4), Firmbach (1), Pflumm (1), Staiger (1).