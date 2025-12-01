Jugend-Handball: Bittere Niederlagen für JSG-Teams

Sowohl die A-Jugend als auch die B-Jugend kehren ohne Punkte von ihren Gastspielen heim.
A-JUGEND BUNDESLIGA HLZ Friesenheim-Hochdorf – JSG Balingen-Weilstetten 43:40 (22:21). Eine bittere Niederlage setzte es für die A-Jugend der JSG beim bis dato noch punktlosen Schlusslicht. Die Schützlinge von JSG-Coach Fabian Mayer zeigten sich dabei offensiv zwar in Torlaune, offenbarten aber in der Abwehr immer wieder Schwächen. Dies nutzten vor allem Frederik Zepp und Lenny de Hooge, die mit 9 und 10 Toren die besten Werfer des HLZ waren. Bei den Gästen ragte mit Kalle Gaugisch, der 12 Mal einnetzte, heraus.