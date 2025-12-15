Jugend-Handball: A-Jugend der JSG zündet Feuerwerk

In der zweiten Hälfte glich Hagen sogar zum 19:19 aus, brach allerdings nach dem 21:21 komplett auseinander, so dass es nach 38 Minuten 27:21 für die JSG stand. Nach dem 26:30 schöpfte die Eintracht kurzzeitig noch einmal Hoffnung, doch der weitere Spielverlauf wurde von den Gästen bestimmt. JSG Balingen/Weilstetten: Böhler, Bessel; Henselek (4), Gaugisch (4/2), Bee (7), Ecker (5), Nyesö, Dupé (8), Strobel (7), Ja. Kromer (4), Ju. Kromer (1), Dinger, Kischko (3), N. Parlak. B-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen/Weilstetten – HLZ Friesenheim/Hochdorf 34:40 (16:19). Eine klare Niederlage setzte es für die JSG im letzten Vorrundenspiel. „Es war eine verdiente Niederlage. Denn wir haben nicht unseren besten Tag erwischt und nie richtig ins Spiel gefunden und von daher auch verdient verloren. In der Abwehr hatten wir zu wenig Ballgewinne und vorne haben wir uns zu wenig klare Chancen herausgespielt“, analysierte JSG-Trainer Tobias Thumm. Mitte Januar wird die JSG mit 0:8 Punkten in die Meisterrunde gehen. Gegner werden die ersten Dreiplatzierten der Vorrundengruppe 8, JANO Filder, HC Erlangen und Frisch Auf Göppingen sein., Die ersten Zwei der vier Gruppen der Meisterrrunde qualifizieren sich für das Viertelfinale im Kampf um den Titel. JSG Balingen-Weilstetten: Schmid, Fischer, Häberlen, Kohl, Strobel (10/3), Haug (1), Kromer (4), K. Parlak (5), N. Parlak (6), Staiger (3), Marsall (1), Pflumm (2), Firmbach (1), Müller.