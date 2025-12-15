Jugend-Handball: A-Jugend der JSG zündet Feuerwerk

Die A-Jugend siegt in Hagen deutlich. Die B-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten muss ohne Punkte in die Meisterrunde.
A-JUGEND BUNDESLIGA VfL Eintracht Hagen – JSG Balingen/Weilstetten 29:43 (17:19). Ein wahres Offensivfeuerwerk fackelte die A-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten in Hagen ab. Nach einem starken 5:1-Start kam Hagen besser in Schwung und verkürzte bis auf 9:10 (16.). Die Aufholjagd kostete allerdings viel Kraft und die Hausherren mussten wieder auf 9:14 (21.) abreißen lassen, kamen allerdings bis zur Pause wieder auf 17:19 heran.