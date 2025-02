Jugend forscht-Regionalwettbewerb: Junge Wissenschaftler erobern die Nagolder Stadthalle

Zwei Tage lang ist die Nagolder Stadthalle wieder fest in den Händen von Nachwuchswissenschaftlern. Zum 17. Mal ist der Regionalwettbewerb Nordschwarzwald von „Jugend forscht“ wieder zu Gast in der Großen Kreisstadt.

84 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gehen mit 42 Projekten beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in Nagold an den Start – ob nun mit dem „Müsli-O-Mat“ oder der „Rekuperationsbremse für ein Solar-Fahrrad“. Das Fachgebiet Technik hat dabei mit elf Projekten klar die Nase vorn, gefolgt von der Biologie (neun Projekte) und der Arbeitswelt (acht).

Die Teilnehmer kommen aus dem ganzen Kreis Calw, aber auch Schüler aus Horb, Balingen oder Tübingen sind in der Nagolder Stadthalle vertreten. Der Wettbewerb ist wieder in zwei Teile geteilt. Am Donnerstag, 27. Februar, wurden die Projekte unter Ausschluss der Öffentlichkeit von einer Fachjury bewertet.

Freitag für alle geöffnet

Am Freitag können neugierige Gäste die Projekte unter die Lupe nehmen – von 9 bis 13.30 Uhr. Ab 14 Uhr werden die überzeugendsten Forscher in einer Feierstunde in der Stadthalle mit Preisen ausgezeichnet.

Die Nachwuchswissenschaftler, die einen Regionalsieg abräumen, dürfen Anfang Juli beim Landeswettbewerb in Heilbronn antreten. Die Wettbewerbsleitung hat Klaus Gerlinger aus Mühlacker, Patenbeauftragte ist Barbara Renz.