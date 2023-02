1 Sie freuen sich über den Erfolg (von links): Henning Blötscher, Ferdinand Uitz, Jonah Hoer, Johanna Unger und Michael Esser. Foto: Veronika Davydenko

„Mach Ideen groß“ lautete das diesjährige Motto des Jugend forscht Wettbewerbs. Drei Schüler vom Romäusring-Gymnasium machten ihre Idee groß und kamen weit.









Das Thema nachhaltige Energie beschäftigt uns alle. Auch die jüngsten Altersstufen setzen sich bereits aktiv mit dem Thema auseinander.

Bei dem Wettbewerb Jugend forscht können sich kluge Köpfe im Bereich Naturwissenschaft und Technik kreativ austoben und Projektideen verwirklichen.

Solarbetriebene Powerbank

Auch Johanna Unger (5b, elf Jahre alt), Jonah Hoer (5a, zehn Jahre alt) und Ferdinand Uitz (5a, zehn Jahre alt) vom Gymnasium am Romäusring in Villingen beteiligten sich an diesem Wettbewerb in der Sparte ,,Schüler experimentieren“. In ihrem Fachbereich Physik forschten sie an Ideen für eine Powerbank aus regenerierbaren Energien, die sich tagsüber mit Solarenergie lädt und mit der Smartphones nachts aufgeladen werden können.

Die Idee kam den kleinen Forschern schon am Anfang des Schuljahres. „Wir dachten wir könnten das Handy schnell und im Einklang der Umwelt laden“, erklärt Johanna. „Beim Campen zum Beispiel“, wirft Ferdinand mit ein.

Jugend forscht AG an der Schule

Einmal die Woche trafen sie sich um im Rahmen der AG „Jugend forscht“ und experimentierten gemeinsam an ihrem Projekt. Begleitet wurden die insgesamt 16 Mitglieder der AG von Michael Esser und Henning Blötscher. Die Leiter bieten den Kindern den Rahmen und kümmern sich um Räumlichkeiten, Materialien und unterstützen die Schüler bei jeder Fragestellung.

Durch den Wettbewerb hätten die Schüler eine Motivation sich in die Forschung ihrer Projekte reinzuknien, weiß Blötscher. Außerdem würden die Teilnehmer andere Projekte kennenlernen und sich von ihnen inspirieren lassen.

Dritter Platz und Schulpreis

Er begleitet Teilnehmer des Jugend forscht Wettbewerbs schon seit sechs Jahren am Romäusring-Gymnasium. Er möchte naturwissenschaftlich interessierte Schüler fördern und ihnen auch außerhalb des Unterrichts seine Unterstützung anbieten.

Auf ihre Forschung können die drei Schüler stolz sein, denn sie ergatterten den dritten Preis. Zusätzlich gewann die Schule einen Schulpreis im Wert von 250 Euro. „Dieser wird traditioneller Weise in Pizza investiert“, gibt Blötscher lachend zu. Doch zu Ende geforscht sei hier noch lange nichts, stellt Jonah klar. Die Gruppe würde ihren Prototyp gerne ausbauen und optimieren.