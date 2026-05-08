Jugend forscht in Balingen: So beeindruckt der Nachwuchs beim Finale

In der Balinger Volksbankmesse präsentierten 108 junge Talente beim Landesfinale von „Jugend forscht junior“ ihre Projekte.
Als Noah Schliefkowitz mit seinen Kickschuhen zum Fußballplatz lief und auf dem kleinen Stück davor über Asphalt joggte, fiel ihm wieder mal das Klackern der Plastikstollen auf. So machte er es einige Male jede Woche, und eines Tages fragte er sich, wie viel Abrieb diese wenigen Meter auf Asphalt eigentlich auslösten. Die Stollen an seinen Kickschuhen waren lange nicht mehr so glatt wie zu Beginn, an den Rändern bröckelte das Mikroplastik.