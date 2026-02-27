„Jugend forscht“ in Altensteig: Junge Forscher präsentieren Solarzellen, Orangensaft-Forschung und Roboter

Die mehr als 100 Teilnehmer am „Jugend forscht“ – Regionalwettbewerb in Altensteig hatten beeindruckende Projekte im Gepäck. Viele davon sind direkt aus dem Leben gegriffen.
Lachen, das ständige Rauschen von Gesprächen und ab und zu Applaus: Beim öffentlichen Teil des Regionalwettbewerbs Nordschwarzwald von „Jugend forscht“ war die Eichwaldhalle voller Leben. An den etwa 50 Ständen hatten die mehr als 100 Kinder und Jugendlichen ihre Projekte aufgebaut um die interessierten Besucher und natürlich die etwa 30-köpfige Jury zu informieren. Die jüngste Teilnehmerin ist grade mal neun Jahre alt, der älteste 18.