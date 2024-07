Jugend-Fly-In in Wildberg: Gäste aus ganz Baden-Württemberg fliegen gen Himmel

Die Flugsportvereinigung (FSV) Wächtersberg hat zum siebten Mal das Jugend-Fly-In des Baden-Württembergischen Luftsportverbandes (BWLV) auf dem Wächtersberg aus. Dieses Jahr zeigte sich Petrus gnädig, sodass zahlreiche Teilnehmer mit 30 Flugzeugen, davon sieben Segelflugzeugen, anreisen konnten. Weitere kamen auf dem Landweg. Am Schluss konnten die beiden Jugendleiter der Flugsportvereinigung Wächtersberg, Jonas Goller und Maurice Nickel, insgesamt 160 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg begrüßen.

Ein Teil der Anwesenden waren Jugendleiter, die ihre Flugsportvereine bei der Landesjugendversammlung vertraten. Nach den Wahlen im Rahmen der Versammlung löst beim BWLV-Fachausschuss Jugend Lukas Schneider den seit 2021 amtierenden Landesjugendleiter Tim Steiner ab. BWLV-Präsident Eberhard Laur verlieh mehrere Ehrennadeln des BWLV an die früheren Präsidiumsmitgliedern, für ihren Einsatz im Verband.

Auf dem Volleyballfeld spielten mehrere Vereinsmannschaften gegeneinander und die Aalener Mannschaft konnte später ein Pokal entgegennehmen. Weitere Pokale wurden verliehen in den Kategorien weiteste Anreise (533 Kilometer), weiteste Anreise im Segelflug (Rheinstetten), die meisten Teilnehmer eines Vereins (sieben aus Sinsheim), das älteste Flugzeug (eine Piper PA18, Baujahr 1954, aus Bremgarten), das schönste Flugzeug (North American AT-6 D „Miss Las Vegas“ aus Tannheim), jüngster Scheininhaber (16 Jahre alt, seit drei Wochen) und coolster Auftritt (die Calwer Fallschirmspringer die zuvor überm Wächtersberg aus der Absetzmaschine sprangen).

Synchroner Kunstflug begeistert

Den ganzen Nachmittag und Abend sorgten Mitglieder der FSV Wächtersberg für ausreichende Verpflegung und Getränke. Auch am Himmel wurde einiges dargeboten, denn vom FSV Nagold flogen Christian Hartmann und Alexander Baumgartner in zwei Pilatus B4 synchron Segelkunstflug. Am Abend stiegen zwei Ballons vom Ballonteam Sonnenbühl auf. Für gute Stimmung sorgte noch die junge Rockband Kuglfuhr aus Ostelsheim mit Livemusik. Mit einbrechender Dunkelheit leuchteten die abgestellten Flugzeuge an der Flightline dann in verschiedenen Farben.

Vorstandschaft in fast gleicher Besetzung wieder gewählt und ein ereignisreiches 2023, so ließe sich in einem Satz die Mitgliederversammlung der Flugsportvereinigung Wächtersberg zusammenfassen, jedoch gibt es weit mehr von diesem Abend zu berichten.

Vorsitzender Swen Holtman bedankte sich bei den Organisatoren und Helfern, die mit viel Aufwand, Zusammenhalt und Engagement ein tolles Event auf die Füße gestellt haben. Es war aus seiner Sicht das beste Fly-In, welches er auf dem Wächtersberg miterlebt habe.

Interessen der Jugend

Fachausschuss Jugend

Der Fachausschuss für Jugendfragen ist das Gremium im BWLV, welches die Interessen und Belange der Luftsportjugend in Baden-Württemberg vertritt. Er wird bei der Landesjugendversammlung von den Jugendleitern der Vereine des BWLV gewählt. Er unterstützt die Vereine in der Jugendarbeit beratend und finanziell. Aber auch durch verschiedene Veranstaltungen und Lehrgänge, wie beispielsweise die Schulung zum Jugendleiter, aber auch Fluglager.