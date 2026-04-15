Jugend engagiert sich: Jugendparlament Waldmössingen wird Verein

Beim Jupa übernimmt ein neues Team Verantwortung. Tolle Veranstaltungen im Angebot.
Zur Hauptversammlung des Jugendparlaments Waldmössingen (Jupa) in der Kirchberghalle begrüßte der Vorsitzende Marcel Darwisch kürzlich alle Mitglieder. Schriftführerin Leni Keller berichtete gleich zu Beginn über die zahlreichen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Sie erzählte von der Hüttenausfahrt, bei der 29 Mitglieder in Imst gemeinsam auf die Anhalterhütte gewandert sind, von der Ausfahrt auf den Ludwigsburger Weihnachtsmarkt oder die Wasenausfahrt nach Stuttgart.