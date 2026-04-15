Jugend engagiert sich: Jugendparlament Waldmössingen wird Verein

Zur Hauptversammlung des Jugendparlaments Waldmössingen (Jupa) in der Kirchberghalle begrüßte der Vorsitzende Marcel Darwisch kürzlich alle Mitglieder. Schriftführerin Leni Keller berichtete gleich zu Beginn über die zahlreichen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Sie erzählte von der Hüttenausfahrt, bei der 29 Mitglieder in Imst gemeinsam auf die Anhalterhütte gewandert sind, von der Ausfahrt auf den Ludwigsburger Weihnachtsmarkt oder die Wasenausfahrt nach Stuttgart.

Weihnachtsspende bleibt im Ort Die Weihnachtsspende in Höhe von 1.500 Euro ging dieses Jahr an die „Hilfe vor Ort Waldmössingen“. Auch die jährlichen Partys, wie die Goodbye Summer Party, die Halloweenparty oder auch das Event Drink & Ride waren wieder einmal sehr gut besucht. Dies konnte im Anschluss auch der Kassierer Fabian Wolber bestätigen, der eine positive Bilanz zog. Kassenprüfer Max Keller und Lars Mann lobten die einwandfreie Kassenführung und empfohlen die Entlastung. Die Entlastung der Vorstandschaft führte Ortsvorsteherin Sybille Kunz durch. Sie lobte den Zusammenhalt innerhalb des Jupas und freue sich über die kommende Zusammenarbeit. In diesem Jahr hat der Vorstand beschlossen das Jupa als einen Verein eintragen zu lassen. Dafür wurde in der Versammlung einstimmig für die neue Satzung, die schon im Voraus bekannt war, und für die Vereinsgründung abgestimmt.

So wird gewählt

Daraufhin fanden die Wahlen statt: Marcel Darwisch gibt sein Amt als erster Vorsitzender seinem bisherigen Stellvertreter Loris Keller ab. Die zweite Vorsitzende wurde dann Leni Keller. Franziska Schneider übernimmt das Amt der ersten Schriftführerin und Lea Scholz wird ihre Stellvertreterin. Die beiden Kassierer Fabian Wolber und Dominik Schrenk behalten ihre Ämter.

Die Aufgaben des Getränkewarts gibt Fabian Fus nach langjähriger Tätigkeit an Leon Haas ab. Räumlewart wird Felix Balzer, Tshirt-Managerin macht Angelina Wolber, Lea Krizman wird Bildermanagerin und die Stelle des Facility-Managers übernimmt Lukas Schneider. Das Social Media-Team mit Amelie Kopp und Celine Moosmann wird durch Cora Bantle ergänzt.

Neue Mitglieder

Besonders freut sich das Jupa über die neuen Mitglieder: Carlo Schittenhelm, Cora Bantle, Marius Wolber, Eylem Otlubel und Lea Krizman. Leider mussten auch fünf Mitglieder verabschiedet werden, die immer tatkräftig den Verein unterstützt haben. Diese waren Julian Aichele, Jannik Moser, Daniel Weber, Jonas Neujahr und Felix Notheis. Aktuell hat das Jupa 50 Mitglieder. Darwisch bedankte sich bei allen für das Engagement und das Vertrauen der Mitglieder.

Das Jupa bereitet sich schon jetzt auf die kommenden Termine vor. Die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft bei der diesjährigen WM werden zum Beispiel wieder bei einem Public Viewing live übertragen. Auch die Goodbye Summer Party wird wieder am 4. September stattfinden und noch weitere Events werden folgen.