1 Mehmet Akbaba coacht die U19 der TSG Balingen. Am Sonntag könnte die Meisterschaft gefeiert werden. Foto: Kara Das Team von Mehmet Akbaba empfängt am Sonntag (13 Uhr) den ärgsten Verfolger. Auch auf die U15 wartet ein sehr wichtiges Spiel.







Bereits am Donnerstagabend war die U18 der Eyachstädter in einer vorgezogenen Partie am Ball. Gegen den FC Wangen ging man auf eigenem Platz durch Leonard Phiaphakdy und Justin Schlegel zwei Mal in Führung, musste sich am Ende aber mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Am anstehenden Wochenende finden nur zwei Partien statt – diese haben es aber in sich.