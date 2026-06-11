Jugend debattiert: So schafft Emilia Paganini den Sprung ins Schweizer Finale

Demokratie braucht Menschen, die Argumente abwägen und bereit sind, ihre eigene Sichtweise zu hinterfragen. Eine Schülerin aus Münchenstein stellt diese Fähigkeiten unter Beweis.

Demokratie lebt von der Auseinandersetzung, vom Austausch der Argumente und lebendigen Debatten. Nur wer anderen zuhört, sich informiert und hin und wieder einen Perspektivwechsel vollzieht, kann sich am Ende eine fundierte Meinung bilden. Emilia Paganini weiß das nur zu gut. In dem sie diese Grundsätze beherzigte, schaffte sie es jüngst ins Schweizer Finale von „Jugend debattiert“.

Für die 18-jährige Schülerin des Gymnasiums Münchenstein war es die zweite Teilnahme beim Debattierwettbewerb. Schon im vergangenen Jahr kam sie über die schulinterne Qualifikation ins Regionalfinale der Nordwestschweiz. „Da hatte ich noch zu wenig Selbstvertrauen und habe mich nicht so wohl gefühlt“, sagt Emilia rückblickend. In diesem Frühjahr lief es dagegen rund und sie erreichte das nationale Finale. Ein schöner Erfolg mit lehrreichen Erfahrungen, auch wenn sich Emilia vor der Schlussdebatte dann doch der starken Konkurrenz geschlagen geben musste.

Redefluss und Ansprache

„Bei allem, was mit einer großen Klappe zu tun hat, war ich schon immer gut dabei“, sagt die junge Frau und führt dies auch darauf zurück, dass sie eine jüngere Schwester hat. Und so wurde bei der Familie Paganini beim Abendessen schon immer viel und gerne geredet und diskutiert. Debattieren, so sagt sie, habe viel mit Schlagfertigkeit zu tun, aber auch mit dem Redefluss und der richtigen Ansprache – und natürlich mit schlagkräftigen Argumenten.

„Es ist wichtig, gut informiert zu sein“, betont die Gymnasiastin. Denn bei „Jugend debattiert“ geht es um Themen, die viele Menschen bewegen und die auch mitunter öffentlich heiß diskutiert werden.

Die Frage, ob die Schweiz nicht doch besser der EU beitreten sollte, war so ein umstrittenes Thema im Nationalfinale, die Diskussion um ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein anderes. Im Regionalfinale wiederum ging es um die Einführung einer Vignette für Innenstädte.

Beide Seiten komplett beleuchten

Damit sie sich vorbereiten können, bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs die Themen einen Monat im Voraus mitgeteilt. Allerdings erfahren sie erst kurz vor Debattenbeginn, welche Position sie vertreten sollen. Damit scheidet die Taktik aus, lediglich Argumente für eine vorgefasste Meinung zu sammeln. Vielmehr müssten bei der Recherche beide Seiten möglichst komplett beleuchtet werden, erklärt Emilia.

„Eine Übung in Schweizer Neutralität?“ Nicht unbedingt, sagt die erfolgreiche Teilnehmerin und verrät einen Trick, wie es ihr gelingt, ihre favorisierte Meinung nicht ganz unter den Tisch fallen zu lassen, auch wenn sie dagegenreden soll. Es ist das „Einerseits“ und „Andererseits“, das es ihr ermöglicht, nicht komplett gegen ihre Überzeugungen argumentieren zu müssen.

Und so hebt sie zunächst die positiven Aspekte der einen Seite hervor, um diese danach mit plausiblen Gegenargumenten wieder ein Stück weit zu entkräften.

Dies sei durchaus im Sinne des Vereins „Young Enterprise Switzerland“, kurz YES, der den Schweizer Debattierwettbewerb organisiert, sagt Emilia. Denn die Teilnehmer sollen verträglich miteinander umgehen – höflich, sachlich und auf inhaltlicher Ebene diskutieren. Natürlich könne es auch mal hitziger zugehen, sagt die junge Frau. Doch sie hat festgestellt, dass die Meinungen deutlich weniger polarisierend sind, je besser die Beteiligten über ein Thema Bescheid wissen.

Echter Austausch im Fokus

Bei der Debatte um das Social-Media-Verbot ging es ihr so. Als ältere Schwester hätte sie sich ein Verbot für Jüngere gut vorstellen können, da sie auch die negativen Auswirkungen kennt.

Doch im Wettbewerb sollte sie dagegen argumentieren. Schnell wanderte ihr Blick nach Australien, wo das Verbot bereits umgesetzt wird. Und beim genaueren Hinsehen zeigte sich: Es gibt auch viele Nachteile.

Emilia empfindet es als angenehm, in einem derart gut informierten Umfeld diskutieren zu dürfen. Bei „Jugend debattiert“ gehe es weniger um die große Bühne, sondern um einen echten Austausch von Argumenten. Und so sieht sie sich bei ihrem Wunsch, Philosophie, Politik und Wirtschaft zu studieren, beruflich auch eher im akademischen als im politischen Bereich.

Die Demokratie hält Emilia für superwichtig und absolut schützenswert. Am 14. Juni steht für die 18-Jährige der erste Praxistest in direkter Demokratie an: Bei der Abstimmung über die „10-Millionen-Schweiz“ ist auch sie auf jeden Fall dabei.