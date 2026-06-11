Jugend debattiert: So schafft Emilia Paganini den Sprung ins Schweizer Finale

Demokratie braucht Menschen, die Argumente abwägen und bereit sind, ihre eigene Sichtweise zu hinterfragen. Eine Schülerin aus Münchenstein stellt diese Fähigkeiten unter Beweis.
Demokratie lebt von der Auseinandersetzung, vom Austausch der Argumente und lebendigen Debatten. Nur wer anderen zuhört, sich informiert und hin und wieder einen Perspektivwechsel vollzieht, kann sich am Ende eine fundierte Meinung bilden. Emilia Paganini weiß das nur zu gut. In dem sie diese Grundsätze beherzigte, schaffte sie es jüngst ins Schweizer Finale von „Jugend debattiert“.