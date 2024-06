Jugend – Bezirkspokal-Finaltag: Bei den C-Junioren jubeln auch die Tennenbronner

1 Die Tennenbronner C-Junioren feiern ihr Double. Foto: Holger Rohde

TuS Blumberg schafft es beim 1:2 aber fast in die Verlängerung. Bei den D-Junioren siegt derFC Pfaffenweiler klar. Luis Rapp schafft einen Hattrick.









C-Junioren: TuS Blumberg - FV Tennenbronn 1:2 (0:2). Nach der Meisterschaft in der Liga feierte der FVT-Nachwuchs vor gut 350 Zuschauern mit dem Cup-Gewinn das Double. Dabei erwischte Tennenbronn einen Traumstart und erzielte bereits in der 3. Minute durch Lasse Mürdtner das schnelle 0:1, als er einen Angriff im Strafraum mit einem Schuss abschloss. In der Folgzeit blieb Tennenbronn druckvoller – Blumberg hielt dagegen und so blieb es ein enges Spiel. Nach einer halben Stunde sorgte Mürdtner mit dem 0:2 für einen komfortablen Vorsprung.