Wie es wirklich in der Altenpflege ist - junge Menschen im Kreis Rottweil berichten

4 Isabella (links) und Songül Arjusev, beide 21 Jahre alt, machen derzeit ihre Ausbildung im Haus Raphael in Oberndorf. Foto: Hezel

Der Pflegeberuf steht aufgrund von Vorwürfen schlechter Bezahlung und mangelndem Personal oft in der Kritik. Tatsächlich bringt es so manche Herausforderung mit sich, in der Pflege tätig zu sein – aber auch viel positives, wie sechs junge Menschen im Kreis Rottweil berichten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Für mich stand schon immer fest, dass ich in die Pflege gehe“, erklärt die 21-jährige Isabella Ajrusev, die derzeit ihre Ausbildung im Haus Raphael in Oberndorf (Kreis Rottweil) macht. Ähnliches beschreibt die ebenfalls 21-jährige Songül Ajrusev, auch Auszubildende im Haus Raphael. Sie habe sich durch ihre Familie entschieden, in die Pflege zu gehen. Auch ihre Mutter und Großmutter kämen aus der Pflege.