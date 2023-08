Doch was hat denn die 16 Autoren des Projekts in ihrer Jugend bewegt? Was interessierte sie besonders? Wofür setzten sie sich ein? Dies offenbaren sie hier. Außerdem gibt es einen kleinen Vorgeschmack, welche Themen im Projekt angesprochen werden.



Die Auslandsmission in Papua-Neuguinea bewegt mich noch heute – deshalb habe ich über meine eigene Erfahrung berichtet. Außerdem bewegt die Lebensgeschichte von Johannes Heugel die Menschen in meiner Heimat. Obwohl er nicht den einfachsten Weg hatte, begeistert er andere mit seiner Positivität. On top habe ich die Leitung und Organisation des Projekts übernommen. Zum Autorenprofil

Ich habe mich in verschiedenen Vereinen und Gruppen engagiert und fand es immer wieder schön, andere Leute mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. Nun engagiere ich mich in einem Mittelalterverein als Schriftführerin.

Thorsten Terkowsky

Als Jugendlicher war ich Hip-Hopper, Skateboarder und Basketballer. Teile der damit verbundenen Mentalität spiegeln auch heute als Erwachsener mein Wesen wider. Von daher finde ich es höchst interessant, was die Jugend von heute bewegt.

Im Rahmen unseres Projekts habe ich mich um ein Gespräch mit dem Jugendgemeinderat und ein Gespräch mit zwei jungen Rap-Musikern aus Villingen gekümmert. Mich hat interessiert, wie junge Menschen sich in die Gemeinde einbringen können und was jemanden antreibt Geld, Freizeit und mehr zu opfern, um in der umkämpften Musikbranche Fuß zu fassen.

Julia Maria Meene Mich hat während meiner Jugend das interessiert, was sich in der Gesellschaft bewegt: Worüber wird gesprochen? Was tut sich politisch? Wo gibt es Ungerechtigkeiten? Bereits früh war für mich klar: Ich möchte Journalismus machen und über das berichten, was die Menschen bewegt. Im Rahmen des Projektes habe ich mit zwei Schwestern aus der Region gesprochen, die sich bundesweit für Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen. Außerdem stand ich dem fleißigen Projektleitungsteam als Unterstützung und mit Rat und Tat zur Seite. Zum Autorenprofil

Wiebke Jansen Auf meiner Schule gab es eine tolle Vorgabe: Zwischen der sechsten und der siebten Klasse gemeinnützig arbeiten. Mich hat es damals in die Bücherei verschlagen. Später wollte ich mich auch in der Kirchengemeinde engagieren – im Redaktionsteam der Gemeindezeitung. Für das Projekt habe ich Nele Willfurth interviewt, die mit gerade mal 18 Jahren in den Kreistag Calw gewählt wurde. So jung schon so eine Verantwortung auf sich nehmen? Das hätte ich mir nicht vorstellen können – deshalb wollte ich wissen, wie das eigentlich ist.

Thomas Rahmann Als Schüler hatte ich den Eindruck, dass Kreativität, Empathie und Individualität in der Schule eher gehemmt werden. Deswegen schrieb ich kritisch über das Bildungssystem, gründete einen Diskussionstreff und war in der Leitung der „Charity AG“. Für ihre Schülerzeitung schreibt auch die 16-jährige Ida Mayaomg – bedient aber auch eigene Social-Media-Kanäle. Für mich war es interessant, wie Teenager heutzutage mit den Möglichkeiten des Internets umgehen. Außerdem besuchte ich einen Jugendguide der KZ-Gedenkstätte in Bisingen. Welche Motivation haben Jugendliche heute, Gedenkarbeit zum Nationalsozialismus zu leisten? Zum Autorenprofil

Janina Link Schon seit meiner Jugend bewegen mich Menschen, die für etwas brennen und sich für das einsetzen, was ihnen wichtig ist. Deshalb wollte ich Journalistin werden – um diese Geschichten erzählen zu können und um Menschen eine Stimme zu geben. So habe ich im Zuge dieses Projektes Sonia Leibold kennengelernt. Die 21-Jährige ist Leiterin des PETA-Streetteams in Tübingen und plant genau solch aufsehenerregende Aktionen, für die PETA so bekannt ist. Außerdem konnte ich durch Jugendliche des queeren Jugendtreffs „Smash the cistem“ in Villingen-Schwenningen erfahren, wie schwierig es sein kann, auf dem Land queer zu sein. Zum Autorenprofil

Benjamin Roth Mit dem Beginn meines Studiums beim Schwarzwälder Boten habe ich auch bei meinem Tennisverein TC Tailfingen in Albstadt die Pressearbeit übernommen und kombiniere so meinen Beruf mit einem ehrenamtlichen Hobby. In unserer Redaktionsserie habe ich mich mit dem Nachwuchs der Bergwacht Zollernalb und der Fridays-for-Future-Gruppe Albstadt beschäftigt. Für die Lebensretter von der Alb habe ich ein besonderes Faible – ich bin heimlicher Fan der ZDF-Reihe „Die Bergretter“. Zum Autorenprofil

Mirijam Nowotny Bei den Ministranten habe ich viel über Zusammenhalt gelernt und bin dort als Gruppenleiterin aktiv. Ich habe mich auch bei Fridays for Future engagiert. Für mich sind die Themen der Jugend die Zukunft. Für unser Projekt habe ich mit den Oberministranten aus Rottenburg darüber gesprochen, was es heißt sich als Jugendlicher ehrenamtlich zu engagieren. Und wie es ist, Jugendleiter für Kinder zu sein, wenn man selbst noch zur Schule geht. Zudem habe ich bei der Organisation und Leitung des Projektes mitgearbeitet. Zum Autorenprofil

Jessica Müller Als Kind habe ich in verschiedenen Vereinen davon profitiert, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Deshalb engagiere ich mich in der Kinderturngruppe meines Sportvereins und bin dort mittlerweile als Abteilungsleiterin tätig. So versuche ich das Vereinsleben und das gemeinsame Miteinander zu pflegen. Im Rahmen des NextGen-Projekts „Jugend Bewegt“ habe ich mit jungen Menschen gesprochen, die eine Brücke zwischen jüngeren Generationen und Politikern bilden möchten. Außerdem habe ich mit einigen Schülern über diverse Projekte gesprochen, an denen sie derzeit arbeiten. Zusätzlich habe ich bei der Leitung und Organisation dieses Projekts mitgeholfen.

Pia Ziegler In meiner Kindheit war ich bei den Pfadfindern, der Jugendfeuerwehr und in der Jungschar. Die Mitarbeitenden haben sich so engagiert – das hat mich sehr fasziniert. Jetzt bin ich selbst bei den Pfadfindern und in einem Jugendkreis tätig, um auch ein Vorbild zu sein. Die Lebensretter setzen sich immer für andere, oft sogar ehrenamtlich ein. Dafür bewundere ich sie. Aus diesem Grund war für mich klar, dass ich in der Serie einen Beitrag zur Feuerwehr machen möchte.