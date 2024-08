Ein tolles Erlebnis für 70 Kinder und ihre 30 Betreuer war das zurückliegende Zeltlager der KjG Niedereschach in Biberach/Baden. Das traditionelle Zeltlager ist der jährliche Höhepunkt der in der KjG aktiven Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Einmal mehr wurde beim diesjährigen Zeltlager deutlich, wie groß der Zusammenhalt innerhalb der KjG ist, und dass sich die Niedereschacher KjG’ler nicht unterkriegen lassen. So wurden Unterkunfts- und Küchenzelte der KjG, die bei vorausgegangenen Zeltlagern vom Gewittersturm abgehoben und zerrissen wurden, finanziert durch Kuchenverkaufs- und Spendenaktionen, inzwischen wieder neu beschafft.

Interessant ist auch die Tatsache, dass sich frühere KjG-Leiter auch nach ihrer KjG-Zeit auf besondere Weise mit den Lagerteilnehmern verbunden zeigen. Dazu gehört auch, dass sie traditionsgemäß immer wieder versuchen, deren Lagerbanner zu stehlen. Doch die „Diebe“ hatten in diesem Jahr ganz schlechte Karten, denn mit einem selbstgebauten Piratenschiff mitsamt einer darauf montierten Kanone waren die KJG’ler in diesem Jahr bestens gewappnet, um rund um die Uhr sämtliche unerwünschten Eindringlinge in die Flucht zu schlagen.

Abenteuer pur

Die Kinder und Jugendlichen hatten ihr Zeltlager in diesem Jahr getreu dem diesjährigen Lagermotto „Fluch des Lagers – KjG’ler auf hoher See“ in ein karibisches Piratenparadies mit „Abenteuer pur“ verwandelt. Und dies ganz ohne Handy. Denn im Lager herrschte die ganze Woche über striktes Handyverbot, sogar für sämtliche elektronischen Gerätschaften. Ganz bewusst wurde so der Fokus auf den persönlichen Kontakt miteinander gelegt.

Früh übt sich, wer einmal ein perfekter Seeräuber und Artillerist werden will wie Simon Jerger. Foto: Albert Bantle

Das alles musste im Voraus abgesprochen, vorbereitet und realisiert werden, was jede Menge an Arbeit für die Leiter unter der Regie von Nico Maser und Sofia Reisich mit sich brachte.

Die Niedereschacher KjG’ler zeigten sich begeistert vom diesjährigen Lagerprogramm. Nach dem Eintreffen der Kinder und Jugendlichen, die mit zwei Bussen angereist waren, ging es gleich Schlag auf Schlag los. Langeweile konnte bei dem gebotenen Programm wahrlich keine aufkommen, dazu gehörten unter anderem das Einrichten in den Zelten, das erste Lagerfeuer mit Partyabend, ein Nachtschwimmen nach der offiziellen Schließung im benachbarten Waldterrassenbad und eine Schatzsuche. Eingeteilte Nachtwachen mussten die ganze Woche über auf das Banner aufpassen und bei Versuchen, dieses zu stehlen, Alarm schlagen.

Stadtrallye in Karlsruhe

Eine der größten Herausforderungen für das Leiterteam war es, mit dem Zug die 100-köpfige Mannschaft sicher nach Karlsruhe zu einer Stadtrallye zu bringen, mit anschließend reichlich Freizeit in Kleingruppen in der Stadt. Und schon stand am letzten Abenteuertag der große Bunte Abend an, bei dem Captain Jack Sparrow mit seinem Freund Mr. Gibbs die Abenteurer mit auf seine Reise durch die Welt nahm.

Erschöpft, aber zufrieden waren die Leiter wie auch die Kinder nach einer anstrengenden Woche mit dem Resultat: „Das Schönste dabei ist einfach die erlebte Gemeinschaft. Von Jung bis Alt eine Einheit, gerade für die Kinder geht es dabei einfach um das Miteinander, Spaß haben, Abenteuer erleben, füreinander da zu sein“, so das abschließende Fazit der Leiter.

Katholische junge Gemeinde

Der Verband

Die Katholische junge Gemeinde (KjG) ist einer der größten katholischen Kinder- und Jugendverbände in Deutschland. In ihr schließen sich rund 50 000 Mitglieder in 24 Diözesanverbänden zusammen. Die KjG fördert auf vielfältige Weise, soziale, pädagogische und politische Verantwortung zu übernehmen und unterstützt die Entwicklung persönlicher Interessen und Fähigkeiten. Die KjG Niedereschach als gemeinnütziger Verein für Kinder und Jugendliche in Niedereschach, Kappel, Fischbach, Schabenhausen und Umgebung ist die größte KjG-Gruppe im Dekanat Schwarzwald-Baar, die seit Jahrzehnten Scharen von Kindern und Jugendlichen motiviert, zum Beispiel gemeinsam Abenteuer ganz anderer Art in einem Jugendzeltlager zu erleben.