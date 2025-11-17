Jugend äußert Wünsche: So steht es um die Skatepark-Pläne in Ringsheim

Die Gemeinde Ringsheim hat die Wünsche der Jugend gesammelt. Das Ergebnis: Viele wollen weiterhin einen Platz für Skater. Nun werden erste Schritte gemacht.
Zu einem offenen Gespräch hat Bürgermeister Pascal Weber die Ringsheimer Jugend in das Foyer der Kahlenberghalle eingeladen. Mit dabei war auch die für die Jugendarbeit in der Gemeinde zuständige Hauptamtsleiterin Helene Gutbrod. „Welche neuen Vorschläge und Wünsche habt ihr? Wie soll es mit den Jugendprojekten weitergehen?“, hatte es in der Einladung geheißen, eine Anmeldung zur Teilnahme war nicht nötig.