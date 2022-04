2 Im Izumi in Villingen eröffnen Geschäftsführerin Kim Robens und Oberbürgermeister Jürgen Roth den neuen Spabereich. Foto: Alexander Thisiadis

Da hat Villingen-Schwenningen nicht schlecht gestaunt: Am Wochenende hat Oberbürgermeister Jürgen Roth im Villinger Fitnessstudio Izumi Gas gegeben wie in alten Zeiten und zur Eröffnung des Spa-Bereichs einen Fitnesskurs geleitet.















VS-Villingen - Tatsächlich war das Stadtoberhaupt in jüngeren Jahren nebenberuflich als Fitnesstrainer sehr aktiv – und als solcher bei vielen Freizeitsportlern beliebt.

Spende für Kinder in der Ukraine

Daran hat sich offensichtlich nichts geändert – Jürgen Roth war am Sonntag einmal mehr in seinem Element und Studioinhaberin Kim Robens anschließend hell begeistert. Und das nicht nur, weil im Zuge der Aktion eine stattliche Spende für Kinder in der Ukraine erlöst werden konnte, heißt es in einer Mitteilung. "Ich habe schon vorher gewusst, dass er noch von früher einige Fans hat", verrät sie. Und auch, dass sie zu diesen Fans nun dazu gehört. War der Auftritt im Izumi für den Rathaus-Chef eine Reise zurück in die Zukunft? Kim Robens jedenfalls würde sich freuen, wenn Roth nun öfters wieder als Kursleiter fungieren würde.

Konzept kommt sehr gut an

Denn solche Angebote gehören zu ihrer Firmenphilosophie. "Tatsächlich haben wir den Fokus auf unser Kursangebot gerichtet", sagt die Geschäftsführerin. Ein exklusives Ambiente und ein hochwertiger Maschinenpark auf dem neuesten Stand der Technik allein genügen ihr nicht; die breite Palette an Kursen, Fitness- und Gesundheitsangeboten im Izumi soll die hohe Angebotsqualität widerspiegeln und jedermann ermöglichen, für sich das Passende zu finden. Die Nachfrage sei hoch, und das Konzept des Fitnessparks komme sehr gut an.

Das G1 übernommen

Ins Deutsche übersetzt bedeutet der japanische Begriff Izumi so viel wie Quelle. Das schien Kim Robens der passende Name für ihr Fitnessstudio zu sein, das in Villingen-Schwenningen nicht nur mit flexiblen Öffnungszeiten neue Standards setzen will. Vergangenen Sommer hatte die Geschäftsfrau das G1 übernommen und in Izumi umbenannt.

Yoga und Physiotherapeut kommen dazu

Dahinter steht ihren Angaben zufolge ein kluges Studiokonzept, das konsequent auf ganzheitliches Wohlbefinden ausgerichtet ist: Demnächst wird nicht nur eine Yogaschule eröffnet; es soll auch ein Physiotherapeut mit seiner Praxis einziehen. "Fitness ist mehr als körperliche Leistungsfähigkeit", erklärt Kim Robens. "Dazu gehört auch die mentale Gesundheit." Und die kann man im neuen Spa-Bereich pflegen, der am Wochenende eröffnet wurde. Auf 600 Quadratmetern stehen ab sofort zwei Saunen, ein Dampfbad und ein Eisbrunnen zur Verfügung. In der Ruhezone stehen Wellnessliegen. Außerdem gibt es eine separate Damensauna.

Ganz im Trend

Mit diesem Angebot liegen Kim Robens und ihre Mitarbeiter im Trend. Denn für viele Menschen gehören Fitness und Gesundheit untrennbar zusammen. "Die Leute haben unter Corona ein Bewusstsein für die hohe Bedeutung eines stabilen Immunsystems entwickel", hat die Izumi-Chefin beobachtet. "Und sie wissen, dass man das nur ganzheitlich erwirbt: durch gesunde Ernährung, Bewegung und durch Entspannung." Wer darauf achte, mache kontinuierlich Fortschritte. Die dokumentieren die Villinger Fitness-Experten durch eine Body-Messung, die alle drei Monate wiederholt werde und die Entwicklung des Gastes sichtbar mache.