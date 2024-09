Jürgen Klinsmann über die Stuttgarter Kickers: „Auch in einer veränderten Fußball-Landschaft gibt’s Platz für die Kickers“

1 Jürgen Klinsmann beim Besuch eines Kickers-Heimspiels – am kommenden Samstag zum 125. Geburtstag kann er leider nicht im Stadion sein. Foto: imago/Sportfoto Rudel/imago sportfotodienst

Die Zeit bei den Stuttgarter Kickers hat Jürgen Klinsmann geprägt. Zum 125-Jahr-Jubiläum spricht der Ex-Bundestrainer über seine Verbindung zu den Blauen, die Entwicklung des Vereins, aber auch über den VfB, Heidenheim und die Nationalelf.









Die Stuttgarter Kickers empfangen an ihrem 125. Geburtstag am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) in der Regionalliga den FSV Frankfurt. Jürgen Klinsmann (60) verfolgt seinen Ex-Club aus der Ferne weiter mit Interesse. Vor dem Jubiläum beantwortet der in den USA lebende Welt- und Europameister unsere Fragen.