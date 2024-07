1 Christian Züfle will im Gemeinderat Seewald seine Ideen und Vorstellungen vertreten. Foto: Monika Braun

Mit 16 Jahren in den Gemeinderat gewählt zu werden – das ist schon etwas Besonderes. Christian Züfle aus Besenfeld ist dies bei der Gemeinderatswahl in Seewald gelungen, mit einer neuen Liste. Und der Schüler weiß, was er will.









Link kopiert



„Ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, in den Gemeinderat zu kommen. Aber am Ende hat es gereicht, darüber freue ich mich. Ich werde versuchen, unsere Anliegen gut zu vertreten“, sagt Christian Züfle. Mit mehr als 300 Stimmen ist er in den Gemeinderat gewählt worden.