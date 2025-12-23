Die heute 89-jährige Ronia Reutlinger-Beecher verbrachte ihre frühe Kindheit in Lörrach und emigrierte nach dem Zweiten Weltkrieg als Jüdin in die USA.

Im Bundesstaat New York beging die 89-jährige Ronia Reutlinger-Beecher, die in ihrer frühen Kindheit in Lörrach lebte, mit dem traditionellen Entzünden der Lichter das mehrtägige Fest. Doch auf Chanukka – jenem Fest, das an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem erinnert – fällt in diesem Jahr ein Schatten. Ronia Reutlinger-Beecher, die dem Holocaust entging, muss heute wieder erleben, dass Jüdinnen und Juden bei einem ihrer wichtigsten Feste wieder Zielscheibe antisemitischer Anschläge sind – unlängst am Bondi-Beach in Sydney, wo mehrere Menschen während einer Chanukka-Feier getötet wurden.

Ihr Vater war Kantor in der Lörracher Synagoge Im Gespräch mit dem Autor dieses Artikels berichten Ronia und ihre Tochter Andrea von ihrer Familiengeschichte.

Ronja – die Änderung des Vornamens von „Ronja“ zu „Ronia“ erfolgte erst in den USA – erblickte am 16. Dezember 1936 das Licht der Welt im damaligen Entbindungsheim des Elisabethen Krankenhauses. Ihr Vater, Paul Reutlinger, war der letzte amtierende Kantor in der Lörracher Synagoge vor ihrer Zerstörung in der Reichspogromnacht am 10. November 1938. Noch blieb ihm eine Anstellung als Lehrer in der Jüdischem Zwangsschule in Freiburg. Deren letzte Bleibe befand sich am Werthmannsplatz unmittelbar neben der Ruine der zerstörten Synagoge.

Deportation und Flucht in die Schweiz

Am 22. Oktober 1940 wurde die vierjährige Ronja mit ihren Eltern aus Freiburg in das unbesetzte Frankreich deportiert. Viele zwangsinternierte Jüdinnen und Juden gingen im Lager Gurs an den Bedingungen dort zu Grunde. Nicht so Ronja und ihre Eltern. Es folgte die Internierung im Lager Rivesaltes. Als die mit den NS-Besatzern kollaborierende Vichy Regierung Anfang August 1942 mit der Räumung der Lager im immer noch unbesetzten Teil Frankreichs begann, entgingen Ronjas Eltern, Paul und Alice Reutlinger, wie durch ein Wunder der Deportation in das Vernichtungslager Auschwitz.

Nach dem Krieg Emigration nach New York

Ihnen gelang aus eigener Kraft die Flucht in die Schweiz – mit der selbstlosen Unterstützung von Menschen, die der Vichy Regierung feindlich gesonnen waren. Dort lebten sie nach mehreren Zwischenstationen schließlich bis Kriegsende in einer Unterkunft für Flüchtlinge.

Nach dem Krieg emigrierte die nunmehr fünfköpfige Familie nach New York. Dort entzündete Ronia Reutlinger-Beecher in ihrer Heimstätte auf Long Island während des Chanukka-Fests (14. bis 22. Dezember) täglich eine weitere Kerze, um sie der Tradition folgend in den Menora Leuchter zu platzieren. Dies geschah im Kreis ihrer Familie: ihrem Ehemann Vic und ihren Töchtern Judi und Andrea sowie weiteren ihr nahestehenden Menschen. In diesem Jahr fiel der Beginn des Chanukka Fests zeitlich zusammen mit Ronias 89. Geburtstag.

Ihr Lörracher Freundeskreis, den sie bei ihren Lörrach-Besuchen gewonnen hat, gratulierte ihr herzlich.