Die heute 89-jährige Ronia Reutlinger-Beecher verbrachte ihre frühe Kindheit in Lörrach und emigrierte nach dem Zweiten Weltkrieg als Jüdin in die USA.
Im Bundesstaat New York beging die 89-jährige Ronia Reutlinger-Beecher, die in ihrer frühen Kindheit in Lörrach lebte, mit dem traditionellen Entzünden der Lichter das mehrtägige Fest. Doch auf Chanukka – jenem Fest, das an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem erinnert – fällt in diesem Jahr ein Schatten. Ronia Reutlinger-Beecher, die dem Holocaust entging, muss heute wieder erleben, dass Jüdinnen und Juden bei einem ihrer wichtigsten Feste wieder Zielscheibe antisemitischer Anschläge sind – unlängst am Bondi-Beach in Sydney, wo mehrere Menschen während einer Chanukka-Feier getötet wurden.