Jüdisches Leben in Lörrach: Die Gemeinde wächst und gedeiht

Jüdisches Leben ist keineswegs nur Geschichte. Wie die Gegenwart von Juden in Lörrach heute aussieht, zeigt ein Blick in den Alltag der Israelitischen Gemeinde.
Eine Woche nach dem 9. November, der in Deutschland für die Zerstörung der Synagogen in der Reichspogromnacht im Jahr 1938 steht, feiert die neue Israelitische Kultusgemeinde in Lörrach ihr 30-jähriges Bestehen. Der zeitliche Zusammenhang macht deutlich, dass jüdisches Leben in Lörrach nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine Gegenwart hat. Und die Gemeinde hat einen ganz normalen Alltag mit Begegnungen und Zusammensein auch außerhalb der religiösen Anlässe. Eben so, wie jede andere religiöse Gemeinde auch. „Wir sind keine Ausnahme“, sagt Hanna Scheinker, die Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Lörrach mit ihren etwa 500 Mitgliedern.