3 In der Rottweiler Synagoge wird nach den orthodoxen Regeln und Riten gebetet. Foto: Holbein

Sie fühlen sich "sehr gut" integriert in der Gesellschaft: die Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde Rottweil/Villingen-Schwenningen. Die Entwicklung in Deutschland betrachtet Geschäftführerin Tatjana Malafy dennoch mit Zurückhaltung.















Zollernalbkreis - Sie leben ihren jüdischen Glauben im Alltag "ganz normal". "Wir machen das wie alle anderen Gläubigen auch", erläutert Tatjana Malafy. Sie ist Ansprechpartnerin der Israelitischen Kultusgemeinde Rottweil/Villingen-Schwenningen. "Wir beten jeden Tag in der Gemeinde, die Männer lesen die Tora, jeden Tag gibt es in der Synagoge Unterricht über diesen ersten Teil des Tanach, der hebräischen Bibel, der aus fünf Büchern besteht, die Männer legen jeden Tag die beiden Tefillin-Gebetsriemen an." Die Gemeinde verfolgt eine orthodoxe Ausrichtung des jüdischen Glaubens. Doch wie in sonstigen religiösen Gemeinschaften auch zelebrieren nicht alle ihren jüdischen Glauben tagtäglich, "aber die Religiösen üben jeden Tag den Glauben aus".

Gemeinde begeht die Festtage und den Schabbat

So feiern die Gläubigen jede Woche am Freitagabend den bedeutendsten jüdischen Feiertag, den wöchentlichen Schabbat, der von der Abenddämmerung am Freitag bis Nachteinbruch am Samstag Ruhe, Freude und die Beschäftigung mit Gott verlangt, mit einem Gottesdienst. Auch am Samstagvormittag gibt es einen Gottesdienst mit der Lesung der Tora. Auch alle sonstigen Feiertage zelebriert die Gemeinde, etwa Sukkot, bei dem auch auf dem Gelände der Synagoge Laubhütten gebaut werden.

In der Öffentlichkeit offenbaren nicht alle ihren Glauben. "Nicht alle tragen eine Kippa", die Kopfbedeckung männlicher Juden. Manche hätten durchaus Angst, bekennt Malafy. Allerdings haben die Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde noch keine Konflikte erlebt. "Es ist ruhig." Gleichzeitig freut sich die Ansprechpartnerin, dass der Kontakt zu anderen kirchlichen Vereinen, auch zur muslimischen Gemeinde in Rottweil, freundschaftlich besteht, gemeinsam das Friedensgebet zelebriert wird: "Dieser Zusammenhalt ist sehr schön."

Vorsicht ist immer geboten

Auch wenn die Gemeinde noch keine Gewalt gegen sich erlebt hat, ist Vorsicht geboten: Fremde, welche die Synagoge besuchen wollen, müssen sich ausweisen. "Das war vor ein paar Jahren noch nicht der Fall", sagt Malafy. Da hat es noch jede Woche zwei- bis dreimal Führungen von Vereinen, Kindergärten und Schulen durch die Synagoge gegeben. "Wir bekommen immer wieder Anfragen, aber das ist problematisch." Dennoch sieht Malafy diese Arbeit mit Jugendlichen und Kindern als sehr wichtig an, um sich gegenseitig kennenzulernen und Vorurteile abzubauen. Sie hofft deshalb, diese Führungen wieder aufleben zu lassen. Die Gemeinde hat Sicherheitspersonal eingestellt. Und bei Feiertagen und zu Gottesdiensten ist die Polizei präsent vor der Synagoge und bewacht das Gebäude: "Die Menschen fühlen sich sehr geschützt, wenn sie die Synagoge besuchen."

Tatjana Malafy hofft, dass sich die Situation normalisieren wird. Als sie vor 25 Jahren nach Deutschland kam, hatte sie nie gedacht, dass es sich so entwickelt, dass jüdische Kinder ausgelacht und gemobbt werden, dass sie vom jüdischen Religionsunterricht abgemeldet werden und sie stattdessen Ethik besuchen: "Das ist traurig."

Angst vor der Entwicklung in Deutschland will die Geschäftsführerin dennoch nicht aufkommen lassen. "Wir leben hier sehr friedlich mit allen Religionen, sind befreundet mit christlichen und muslimischen Menschen, tanzen, lachen und essen miteinander."

Einen Wunsch hat sie trotzdem: dass mehr Gläubige die Synagoge besuchen und dass die Kinder ihre Religion lernen – ohne Angst vor Mobbing und Gewalt.

Leben soll wieder aufblühen

Und eine große Hoffnung hat sie, dass das jüdische Leben so aufblüht wie vor der Nazi-Diktatur mit jüdischen Schulen und Kindergärten, Geschäften mit koscheren Waren und mit entsprechenden Restaurants.

Die Israelitische Kultusgemeinde Rottweil/Villingen-Schwenningen umfasst die Landkreise Rottweil, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen und zählt aktuell rund 300 jüdische Gemeindemitglieder plus Familienangehörige.