Judenhass in Donaueschingen: „In erster Linie waren sie aber Eschinger“

1 Innehalten an der Zeppelinstraße. Martina Wiemer (links) spricht bei ihrer Führung zu jüdischer Geschichte in Donaueschingen mitunter über Familien, die hier lebten und denen Schreckliches widerfuhr. Foto: Niklas-Marco Dinauer

Martina Wiemer veranstaltet eine Führung zum Judenboykott der Nazis in den 1930er-Jahren. Dabei zeigt sie auf, was in der Stadt damals Erschreckendes ablief.









Seit 15 Jahren bietet Martina Wiemer Führungen über die jüdische Geschichte in Donaueschingen an. Ihr liegt das Thema sehr am Herzen und sie hat dazu intensiv recherchiert. Dabei fand sie ebenso Interessantes wie Erschreckendes über die Schicksale der jüdischen Familien in Donaueschingen heraus. Darüber erzählt sie detailliert in ihren Führungen.