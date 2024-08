Juden in Unterschwandorf: Zusammenleben gilt als harmonisch

Juden in Unterschwandorf

1 In der Marienkapelle gab es erst mal Informationen für die Teilnehmer. Foto: Hellmann

Eine Ortsführung durch Unterschwandorf mit dem ehemaligen Kreis-Archivar Martin Frieß gab einen Einblick in jüdisches Leben.









Grau und schmucklos stehen sie in loser Ordnung unter hohen Tannen im Waldstück zwischen Unterschwandorf und Iselshausen. Die Häupter der Grabsteine, bedeckt von einer dichten Moosschicht, wirken als wären es lebendige Kippas. Stumm stehen sie dort seit fast 200 Jahren – und doch beredt wie die Zeitung von morgen. Was sie zu erzählen haben, erfuhren die Zuhörer rings um den ehemaligen Kreis-Archivar Martin Frieß am Sonntagnachmittag.