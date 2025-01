Anna Rollinger wurde gerade 100 Jahre alt. Ihr Lebensjubiläum feierte sie in ihrer eigenen kleinen Wohnung im Betreuten Wohnen am Warenbach des Spitalfonds Villingen.

Trotz ihres hohen Alters haushaltet die Jubilarin noch weitestgehend und mit Unterstützung des benachbarten Heilig-Geist Spitals alleine – eine Konstellation, die schon seit acht Jahren währt.

Zum Geburtstag gratulierte nicht nur eine große Familie, sondern auch Bürgermeister Detlev Bührer, der Spitalfonds-Geschäftsführer Günter Reichert und der Betreuer vor Ort, Roger Preissler.

Lesen Sie auch

Große Familie

Vier Kinder, eines davon ist gestorben, acht Enkel, 13 Urenkel und sogar drei Ur-Urenkel folgen der Jubilarin ins neue Lebensjahr. Die Zahlen hat die Jubilarin sofort parat, sie kennt von allen auch die Namen und selbst die Geburtsdaten. Ein jeder Nachkomme erhält von ihr zum Geburtstag eine Glückwunschkarte.

Anna Rollinger ist gebürtige Ungarin, flüchtete 1944 über Schlesien nach Bayern, heiratete dort und bekam ihre ersten beiden Kinder.

Seit 1954 lebt sie in Villingen, arbeitete viele Jahre lang in der Saba-Kantine, wohnte zuletzt in der Schwabenstraße am Bickeberg.

An Warenbach gezogen

Wegen der Treppen dort zog sie ins Betreute Wohnen an den Warenbach. Hier kann sie sich am Rollator gut bewegen, macht noch kleine Spaziergänge und geht regelmäßig ins Nachbargebäude zum Spielenachmittag und zum gemeinsamen Frühstück. Dass das so sein würde, das hätten ihre Kinder nach einem Beckenbruch der Mutter vor vier Jahren nie zu hoffen gewagt, aber: „Sie ist zäh und sie will“, sagt ihre Tochter bewundernd.

Die große Verwandtschaft Anna Rollingers lebt hauptsächlich in Villingen-Schwenningen, aber auch in St. Georgen, Weinheim und der Schweiz. Auch der Neffe aus München schaut ab und an vorbei.

Sie steht noch in der Küche

Zwar nutzt die nun 100-Jährige gerne die Versorgung mit Essen aus dem Heilig-Geist-Spital, steht aber hin und wieder auch noch selbst in der Küche, kocht und backt.

An ihrem Geburtstag mit Sekt und Hefezopf freute sie sich über den hohen Besuch und die Übergabe einer Urkunde des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmannn durch Detlev Bührer, ein bisschen größer war aber doch die Vorfreude auf die familiäre Feier – mit sage und schreibe 46 Angehörigen.