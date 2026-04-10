Jubilarin in Salzstetten: Sie blickt auf 90 Jahre voller Tatkraft

Sie hat sich in den Dienst der Allgemeinheit gestellt: Evangelische Kirchengemeinde und Vereine profitierten von ihrem vorbildlichen ehrenamtlichen Engagement. Impulse für das Gemeindeleben gab Ursula Rothkögel über ein Jahrzehnt lang, von 2001 bis 2013, als engagierte Kirchengemeinderätin der Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal. Das Mitglied des Redaktionsteams für den Gemeindebrief verfasste bis 2013 etliche Beiträge über die Filialgemeinde Salzstetten. Sie half im Besuchsdienst mit und trug die Gemeindebriefe aus. Von 2001 bis 2015 unterstützte sie als Mesnerin die Ermöglichung von evangelischen Gottesdiensten in Salzstetten.

Der Liederkranz bringt der Jubilarin ein Ständchen bei der Geburtstagsfeier am Samstag, 11. April, im Sportheim-Restaurant und beehrt damit seine langjährige Sängerin. Fast 40 Jahre lang lieh sie ab 1982 bis 2020 dem Gemischten Chor ihre Sopran-Stimme. Das Ehrenmitglied agierte als zweite Vorsitzende, Schriftführerin und Beirätin.

Gründungsmitglied des Fördervereins Schlössle

Als Gründungsmitglied unterstützt sie seit 1999 den Förderverein Salzstetter Schlössle. Mitglied ist sie überdies im Krankenpflegeverein und im Verein Biblischer Rundwanderweg.

Die 90-jährige Jubilarin schwärmt von der „sehr schönen Zeit“, als sie seit 1985 mit dem Schwarzwaldverein Waldachtal unterwegs war, wo sie sich auch über 20 Jahre lang als Schriftführerin einbrachte. Zusammen mit ihrem Mann Klaus, der 16 Jahre lang den Schwarzwaldverein als Vorsitzender führte und zwölf Jahre als Wanderwart tätig war, hat sie zahlreiche Touren und Ausflüge organisiert und vorgewandert. Heute noch sagt sie: „Es war unser zweites Leben.“

Neben Wandern und Reisen zählen ebenso Stricken, Basteln und Dekorieren zu ihren liebsten Dingen in ihrem reichhaltigen Leben. Schon 60-mal waren die Rothkögels mit Heinzelmann-Reisen bis Norwegen unterwegs. Über 20 Jahre lang reisten sie mit ihrem Super-Camper durch Deutschland und Holland. Bekannt ist sie für ihre soziale Ader und die Pflege guter Nachbarschaft. Sie hat die Blutspender-Ehrennadel in Gold erhalten.

Stolz ist die Jubilarin auf ihre zwei Kinder aus erster Ehe und ihre Enkelkinder Vanessa, Lisanne und Ole. 1982 heiratete sie in Salzstetten Klaus Rothkögel in zweiter Ehe, der aus Niederschlesien stammt und bei der Unternehmensgruppe Fischer in leitender Stelle war. Nach 44 Ehejahren bekunden die Eheleute heute: „Wir hatten immer ein gutes Miteinander und hoffen auf weitere gemeinsame Jahre.“ Und Klaus fügt hinzu: „Ich habe eine tolle Frau. Sie ist auch eine exzellente Köchin.“

Arbeit bei der Unternehmensgruppe Fischer

Ein Vierteljahrhundert lang war Ursula Rothkögel in der Unternehmensgruppe Fischer in Tumlingen und Salzstetten beschäftigt. Geboren und aufgewachsen ist sie in Kirn an der Nahe und ging nach beruflicher Veränderung ihres Vaters in Taucha bei Leipzig zur Schule.

Die 90-Jährige berichtet von einer entbehrungsreichen Kindheit: „Ich musste Hunger leiden und werfe daher bis heute kein Stück Brot weg.“ Als Neunjährige strickte sie Socken, um der Familie zu helfen, die Miete bezahlen zu können. Weil der Vater auf dem Schwarzmarkt in Leipzig aufgeflogen ist, habe die ganze Familie bei Nacht und Nebel ins Ruhrgebiet fliehen müssen, um nicht in Arrest zu kommen.

In Duisburg machte sie eine Ausbildung zur Konditorin. „Von den 25 Mark, welche ich in meiner Lehrzeit verdiente, musste ich 20 Mark an die Familie abgeben“, erinnert sie sich.

Über Herzogsweiler kam sie nach Salzstetten. Sie kauften ein ehemaliges Bäckerei-Gebäude, das sie in Eigenleistung weitgehend selbst umbauten und renovierten. Froh sind sie über hilfsbereite Nachbarn.