Jubilarin in Salzstetten: Sie blickt auf 90 Jahre voller Tatkraft

In geistiger Frische feiert Ursula Rothkögel in Salzstetten ihren 90. Geburtstag. Der Liederkranz gratuliert musikalisch.
Sie hat sich in den Dienst der Allgemeinheit gestellt: Evangelische Kirchengemeinde und Vereine profitierten von ihrem vorbildlichen ehrenamtlichen Engagement. Impulse für das Gemeindeleben gab Ursula Rothkögel über ein Jahrzehnt lang, von 2001 bis 2013, als engagierte Kirchengemeinderätin der Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal. Das Mitglied des Redaktionsteams für den Gemeindebrief verfasste bis 2013 etliche Beiträge über die Filialgemeinde Salzstetten. Sie half im Besuchsdienst mit und trug die Gemeindebriefe aus. Von 2001 bis 2015 unterstützte sie als Mesnerin die Ermöglichung von evangelischen Gottesdiensten in Salzstetten.