Im Jahr des 100. Geburtstags des Diakonissen-Mutterhauses (DMH) St. Chrischona (die Oberbadische berichtete) feierte dieser Tage auch die Diakonisse Ilse Laker im Lörracher Feierabendhaus einen runden Geburtstag. Sie wurde ebenfalls 100 Jahre alt. Stadträtin Christiane Cyperrek (Zweite von links) überbrachte im Namen des Oberbürgermeisters Glückwünsche und überreichte eine Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Zu den Gratulanten zählten zudem (von links) Stefan Heeß (Präsident des DMH), Hartmut Kämpfer (Geschäftsführer des DMH), Esther Heeß, die Leiterin der Feierabendhäuser, und Arnold Streck (Christuskirche). Schwester Ilse wurde in Hagen-Haspe geboren und trat 1952 in das Diakonissenmutterhaus ein. Sie arbeitete zeitlebens als Buchhalterin. Wieder sei zu diesem Anlass deutlich geworden, wie wertvoll die Arbeit der Diakonissen in Lörrach war, heißt es in einer Mitteilung der Diakonissen-Mutterhaus St. Chrischona gGmbH.