Jubilarin in Balingen: Ruth Wick wird stolze 103 Jahre alt

Gut geht es ihr, sagt Ruth Wick und lächelt. Das tut sie oft, auf ihre ganz eigene, verschmitzte Art. Das Hören ist ein wenig schlecht geworden in den letzten Jahren. Lange Spaziergänge sind auch nicht mehr drin. Gefeiert wird am Sonntag trotzdem.

„Dem hundertsten Geburtstag hat meine Mutter richtig entgegengefiebert“, erzählt Tochter Kornelia Sauter. Bei ihr und Mann Werner Sauter lebt die Jubilarin seit 2016. Damals hatten die Sauters – beide mittlerweile über 70 Jahre alt – den Brücklehof gekauft und für die Seniorin die Einliegerwohnung hergerichtet.

„Meine Mutter war immer für andere da“

Auf die Frage, wie alt sie denn am 9. März werde, habe Ruth Wick neulich gesagt: „Ich werde siebzig.“ Das Gedächtnis will nicht mehr so recht. Das Lächeln aber, das bleibt. Wick und ihr Mann, Diakon Paul Wick, waren Hauseltern auf der Burg Reichenberg in Oppenweiler, damals ein Heim für Frauen mit geistiger Behinderung. „Meine Mutter war immer für andere da und wenn Besuch kommt, dann freut sie sich.“

Bis vor wenigen Jahren ist Ruth Wick noch vom Hof aus über den Feldweg bis zur Post nach Endingen gelaufen. Das geht jetzt nicht mehr, die regelmäßigen Besuche an der Pferdekoppel lässt sie sich aber nicht entgehen.

Sie ist vor allen anderen wach

Vor zwei Jahren, berichtet Kornelia Sauter, sei die Mutter gestürzt und habe sich den Oberarm gebrochen. Seit dem lebt sie auf dem selben Stockwerk wie die Tochter und der Schwiegersohn. Der Arm ist wieder intakt, ohne Operation, davon hatten die Ärzte angesichts der 101 Lebensjahre damals abgeraten.

Wick ist Frühaufsteherin. Morgens ist sie vor allen anderen auf dem Brücklehof wach. An vier Tagen in der Woche ist Ruth Wick in der Tagespflege der evangelischen Heimstiftung, frühstückt dort, spielt, liest den anderen vor.

In der Tagespflege wird gebastelt

Kornelia Sauter steht vom Esstisch auf und geht zu einem halbhohen Regal. Dort sammelt sie alle Bastelarbeiten, die ihre Mutter in der Tagespflege angefertigt hat – ein Seepferdchen aus bunter Pappe mit einem lustigen Wackelauge, ein weihnachtlicher Stern, eine Schnecke aus Papier. Sauter zeigt die Basteleien fast wie eine Mutter, die stolz auf ihr kreatives Kind ist.

Fünf Kinder hat Ruth Wick, neun Enkel und sieben Urenkel. Wer es möglich machen kann, der kommt zum Geburtstagsfest am Sonntag. Die Familie hat einen Brunch geplant. Aus Nürnberg reist ein Cousin an. „Es leben halt nicht mehr viele“, sagt Kornelia Sauter.

Ruth Wick ist seit 30 Jahren Witwe. Ihr Mann war begeisterter Gärtner. Der von viel Natur umgebene Brücklehof gefällt Ruth Wick auch deswegen gut. Tochter Kornelia hält ehemalige Turnierpferde, Schwiegersohn Werner hat sich eine Herde Zebu-Rinder aufgebaut, ursprünglich gedacht nur für die eigenen Steaks. Die Tiere besucht die Jubilarin gerne.

„Meine Mutter jammert nie“

Mit 103 Jahren klappt manches nicht mehr so gut, berichtet die Tochter, die sich liebevoll um ihre „Mamme“ kümmert. So habe Ruth Wick damit aufgehört, die Herrnhuter Losungen zu lesen, früher ein tägliches Ritual. Und auch die Quizsendung im Fernsehen, einst fixer Tagesordnungspunkt, interessiere die Seniorin nicht mehr.

Ruth Wick zockt noch gerne. „Elfer raus“ am liebsten oder „Mensch ärgere dich nicht.“ Und sie weiß genau, was sie gerne essen möchte, am liebsten Lachs.

„Meine Mutter jammert nie“, berichtet Kornelia Sauter. Dann füllt sie die Saftschorle für Ruth Wick nach. Diese lächelt ihr verschmitztes Lächeln. Das wird sie wohl auch am Geburtstag tun, wenn ihre Besucher kommen, um zum 103. Geburtstag zu gratulieren.