In geistiger Frische feierte Luise Pauline Gragert in Schapbach ihren 98. Geburtstag. Die älteste Einwohnerin von Bad Rippoldsau-Schapbach ist noch sehr rüstig.

Die Jubilarin wurde am 2. März 1927 als zweitältestes Kind der Eheleute Andreas und Elisabeth Echle geboren. Heute lebt von den sechs Geschwistern noch ihre Schwester Olga Sitsch (90) – im Nebenhaus.

Lesen Sie auch

Nach der Schulzeit arbeitete die Jubilarin einige Jahre im Service im Gasthaus Sonne und später auf einem Bauernhof bei Pfullendorf. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann Ernst Sommer, der aus Berlin stammte, kennen.

Fast täglich beim Spaziergang auf der Wolf-Promenade

Ihr Mann starb aber früh. In zweiter Ehe war Luise Pauline mit Udo Gragert, der ebenfalls aus Berlin stammte, verheiratet. Vor neun Jahren starb ihr zweiter Ehemann, der viele Jahre in der Kurklinik beschäftigt war. 1978 bauten sie in der Dorfstraße ein Eigenheim mit vielen Fremdenzimmern, für die Luise Gragert verantwortlich war.

Fast täglich unternimmt Luise Gragert mit ihrer Schwester Olga, die sich auch um die 98-jährige Jubilarin kümmert, noch kleinere Spaziergänge auf der Wolf-Promenade. An Tabletten denkt die Jubilarin noch nicht. Bis vor Kurzem war sie in der Gymnastikgruppe bei den Senioren noch aktiv, und bei den Ausflugsfahrten der Senioren ist sie selbstverständlich noch dabei.

Auch zu den Spielenachmittagen kommt sie immer. Sie spielt gerne „Rummika“. Des Weiteren sorgt sie zusammen mit ihrer Schwester Olga für den Blumenschmuck an der Landstraße und hilft beim Adventskranzbinden mit.

Bürgermeister Bernhard Waidele überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde. Er überreiche einen Geschenkkorb mit Blumen und eine Urkunde. Für die Zukunft wünschte er alles Gute, vor allem weiterhin gute Gesundheit.