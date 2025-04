Jubilarin aus Hechingen: 100-Jährige hält sich mit Spaziergängen und Rummikub fit

1 Gratulation zum 100. Geburtstag: Enkel Volker Leukhardt (von links), der extra aus Portugal angereist ist, Tochter Maritta Leukhardt, Hedwig Stier, Sohn Hubert Stier und Bürgermeister Philipp Hahn. Foto: Stadt Hechingen/Jauch

Hedwig Stier aus Hechingen feiert an diesem Freitag ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin, die in der Senioren-Wohnanlage im Stadtgarten lebt, hält sich mit Spaziergängen und Rummikub-Spielen fit.









An ihrem zwanzigsten Geburtstag, am 11. April 1945, bestieg Hedwig Stier den portugiesischen Kohlefrachter Santander mit Fahrtziel Kopenhagen – nach tagelanger Flucht zu Fuß aus dem Heimatort Basien in Ostpreußen. Heute, 80 Jahre später, ist diese dramatische Erfahrung bei Hedwig Stier immer noch präsent, gleichzeitig kann die Jubilarin an ihrem 100. Geburtstag auf ein arbeitsreiches und erfülltes Leben im Kreise der Familie zurückblicken.