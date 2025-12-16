Jubilarfeier in Rottenburg: Volksbank in der Region ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Volksbank in der Region hat bei der Jubilarfeier in Rottenburg 42 langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet – auch aus Dornstetten und Horb.

Bei einer feierlichen Jubiläumsveranstaltung im Martinshof in Rottenburg hat die Volksbank in der Region 42 Mitarbeiter für zehn, 25 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Insgesamt 1155 Jahre Erfahrung und Engagement wurden damit ausgezeichnet – ein starkes Zeichen für Loyalität in einer sich rasant wandelnden Finanzwelt, so die Volksbank in der Region in einer Mitteilung.

Die Volksbank in der Region ist eine genossenschaftliche Bank mit rund 174 000 Kunden und rund 89 000 Mitgliedern. Ihr Geschäftsgebiet erstreckt sich rund um die Städte Dornstetten, Horb, Herrenberg, Mössingen, Nagold, Rottenburg und Tübingen.

Vorstand Thomas Taubenberger betonte bei der Feier die besondere Rolle der Mitarbeiter: „Unsere Kolleginnen und Kollegen verkörpern Vertrauen, Wertschätzung und Begeisterung – und damit genau die Werte, die unsere Bank tragen.“

Wandel gestaltet und Kundennähe gelebt

Die Biografien der Jubilare verdeutlichten eindrucksvoll, wie sie über Jahrzehnte hinweg Wandel gestaltet und Kundennähe gelebt hätten – vom analogen Banking bis zur digitalen Beratung.

Die Veranstaltung zeige, so Taubenberger weiter: Die Stärke der Volksbank in der Region gründe auf Menschen, die Verantwortung übernehmen und ihre Region prägen.

Zehn Jahre bei der Bank

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt wurden Nina Intorp, Valesca Urban (beide zurzeit in Elternzeit), Daniela Kreuzer (Sachbearbeiterin Beschwerdemanagement), Marc König (Berater Private Banking), Isabell Weis (Privatkundenbetreuerin), Vivianne Späth (Notfallmanagerin), Patrizia Gaiser (Privatkundenbetreuerin), Manpreet Singh (Privatkundenbetreuerin), Tereza Pajdic (Privatkundenberaterin), Dennis Schlotter (Privatkundenberater), Tanja Maier (Nachwuchsberaterin Private Banking), Steffen Künstle (Hausmeister Herrenberg), Colin Schmid (Firmenkundenbetreuer), Birgit Kientsch (Mitarbeiterin Kundenservice), Christopher Raidt (Baufinanzierungsspezialist) und Dominik Mencz (Immobilienmakler Volksbank@Home).

25 Jahre bei der Bank

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet wurden Christoph Beuter (IT-Administrator), Stefanie Skrobol (Sachbearbeiterin Grundsatzreferat), Viktor Braun (IT-Administrator), Markus Speer (Geschäftsführer Volksbank@Home), Achim Fleck (Immobiliengutachter), Sabine Homeier (Teamleiterin Businesscenter), Gabriele Raisser (Teamleiterin Kundendialogcenter), Patrick Seif (Teamleiter Rechnungswesen & Facility Management), Bran Knöpfle (Privatkundenbetreuer), Jessica Emmerling (Sachbearbeiterin Kreditgeschäft), Heike Schnell (Privatkundenassistentin), Thomas Bierfreund (Co-Sprecher des Vorstands), Heike Glatthaar (Vermittlerberaterin), Peter Mazouz (verstorben 2025), Beate Saur (Privatkundenbetreuerin), Andrea Rebmann (zuletzt Mitarbeiterin Kundenservice), Udo Neuendorfer (Zahlungsverkehrsberater), Claudia Buck (Mitarbeiterin Telefonservice), Kerstin Kenzel (zurzeit in Elternzeit).

40 Jahre bei der Bank

Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt wurden Carmen Würth (Sachbearbeiterin Zahlungsverkehr), Silvia Katz (Sachbearbeiterin Kunden & Konten), Ulrich Herb (Teamleiter Kreditmanagement), Jutta Bäzner (Mitarbeiterin Telefonservice), Thomas Freundt (Teamleiter Zahlungsverkehr & Dokumentenmanagement), Andreas Beilharz (Privatkundenbetreuer), Tina Villeneuve (Privatkundenberaterin Kundendialogcenter), Birgit Föll (Firmenkundenassistentin), Frank Weisser (Privatkundenberater), Alexander Neu (Geschäftsführer Volksbank@Home), Jürgen Streb (Mitarbeiter Kundenservice), Andreas Kirn(Privatkundenbetreuer) und Petra Melber (Privatkundenbetreuerin).