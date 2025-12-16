Jubilarfeier in Rottenburg: Volksbank in der Region ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Volksbank in der Region hat bei der Jubilarfeier in Rottenburg 42 langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet – auch aus Dornstetten und Horb.
Bei einer feierlichen Jubiläumsveranstaltung im Martinshof in Rottenburg hat die Volksbank in der Region 42 Mitarbeiter für zehn, 25 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Insgesamt 1155 Jahre Erfahrung und Engagement wurden damit ausgezeichnet – ein starkes Zeichen für Loyalität in einer sich rasant wandelnden Finanzwelt, so die Volksbank in der Region in einer Mitteilung.