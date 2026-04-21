Jubilarfeier in Alpirsbach: IG Metall Freudenstadt ehrt 328 treue Mitglieder aus der Region

Bei der Jubilarfeier der IG Metall Freudenstadt führte Karl Heinz Götz aus Oberndorf die Liste der Geehrten an. Er war mit 14 in die Gewerkschaft eingetreten.
Die IG Metall Freudenstadt umfasst die Regionen Calw, Nagold, Horb, Oberndorf, Schramberg und Freudenstadt mit knapp 10.000 Mitgliedern. Aus diesen Bereichen gab es insgesamt 328 Mitglieder, die für 25, 40, 50, 60, 70 und sogar für 75-jährige Mitgliedschaft geehrt werden sollten. 59 von ihnen kamen dafür ins Haus des Gastes nach Alpirsbach, wo die Ehrungen der Gewerkschaft seit fast 15 Jahren stattfinden.