Jubilarfeier bei Arburg: Viele sind seit der Ausbildung mit dabei

1 Die Jubilare mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Juliane Hehl (Fünfte von rechts) und Michael Hehl (Sechster von rechts) sowie den Gesellschaftern Renate Keinath (Vierte von rechts) und Sven Keinath (Dritter von rechts) Foto: Arburg

Im Rahmen der großen Jubilarfeier von Arburg wurden insgesamt 151 Mitarbeiter für langjährige Unternehmenstreue ausgezeichnet sowie 41 Mitarbeiter offiziell in den Ruhestand verabschiedet.









„Wir wissen genau, dass wir ohne unsere langjährigen Mitarbeitenden nicht das wären, was wir heute sind: einer der weltweit führenden Maschinenhersteller für die Kunststoffverarbeitung – mit einer Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht“, betonte Michael Hehl, geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Arburg-Geschäftsführung, in seiner Ansprache bei der Jubilarfeier. Über diese Feier berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.